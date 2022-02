Questo strano smartphone rugged ha due schermi e visione notturna

Mentre in rete si diffonde la triste notizia dell’abbandono dello smartphone BlackBerry 5G, i tipster del settore hanno reso finalmente noto al pubblico un particolare smartphone che non tutti vorranno o cercheranno, ma che si distingue per molti fattori: ecco a voi Doogee S98, dotato di due schermi e visione notturna.

Come riportato in esclusiva da GSMArena, questo smartphone è emerso dal nulla in seguito a una conferma peculiare relativa a un chip MediaTek a 6 nanometri soprannominato “Next-G” in arrivo proprio sul detto Doogee S98. Si tratta, secondo le fonti contattate dal portale citato, del SoC Helio G96 e sarà accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 espandibile fino a 512 GB tramite microSD. La batteria, invece, sarà da 6.000 mAh.

Il display principale sarà un LCD FullHD+ da 6,3 pollici con protezione Gorilla Glass e notch a goccia per ospitare il sensore da 16 MP. Posteriormente, invece, si colloca un secondo display che ricorda in parte quello visto su Huawei P50 Pocket, dalla forma circolare e operante in maniere differenti: potrà mostrare informazioni di sistema e notifiche aggiuntive, come anche un orologio o semplicemente mostrerà ciò che vede la fotocamera posteriore affinché ci si possa immortalare con selfie fatti bene.

A proposito di selfie e fotocamere, il setup posteriore è caratterizzato da tre lenti di cui una principale da 64 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera Night Vision da 20 MP gestita con il sensore Sony IMX350, supportato a sua volta da due luci per la visione notturna a infrarossi.

Altri dettagli importanti sono la dotazione di Android 12 e tre anni di aggiornamenti di sicurezza e sistema operativo assicurati, sensore di impronte digitali laterale, certificati IP68 e MIL-STD-810G, NFC e Bluetooth 5.1. In altre parole, sarà uno smartphone rugged atipico ma utile specialmente a chi lavora in ambienti pericolosi. Chissà se arriverà anche in Italia!

