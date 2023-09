Uno strano squalo Artico è stato avvistato negli abissi dei Caraibi

Alcuni biologi dell’Università della Florida si sono imbattuti in un misterioso squalo della Groenlandia, il vertebrato più longevo esistente. L’avvistamento è avvenuto nel Mare dei Caraibi, a migliaia di chilometri dal suo habitat naturale.

I ricercatori si trovavano nell’atollo protetto di Glover's Reef, al largo delle coste del Belize. Erano appena tornati nel luogo in cui, pochi giorni prima, avevano posizionato una lenza per catturare ed etichettare alcuni esemplari di squali tigre. Ma l’esca aveva attratto qualcosa di diverso. Qualcosa che ora si trovava a una distanza di chilometri dalla barriera corallina, in acque di oltre 500 metri di profondità.

Inizialmente, gli scienziati hanno sospettato che si trattasse di uno squalo capopiatto, un predatore diffuso nelle acque di tutto il mondo. Le foto però hanno subito smentito questa ipotesi. "All'improvviso abbiamo visto una creatura molto lenta e poco dinamica sotto la superficie dell'acqua", ha dichiarato Devanshi Kasana, biologa e dottoranda presso la Florida International University, "sembrava qualcosa che potesse esistere nella preistoria".

Gli squali della Groenlandia sono animali estremamente sfuggenti poiché vivono a migliaia di metri sott'acqua, nell'oscurità più assoluta. Questo ambiente ostile e scarso di nutrienti li porta a crescere e muoversi molto lentamente, tanto che questi animali raggiungono la maturità sessuale solo intorno ai 150 anni di vita.

Trovare uno squalo della Groenlandia al largo del Belize è inaspettato ma possibile. Qui il pendio della barriera corallina scende fino a tre chilometri di profondità, offrendo un ambiente freddo e buio adatto agli squali della Groenlandia, che in genere prosperano nelle profondità marine dell’Artico.

Non è chiaro se questo particolare esemplare sia migrato nei Caraibi dalle acque artiche o se abbia trascorso gran parte della sua vita nelle profondità dei mari tropicali. Tuttavia, è molto probabile che altre creature enigmatiche si aggirino nelle oscure profondità del mar dei Caraibi, nascoste alla nostra vista.