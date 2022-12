Lo strano strumento medievale che produceva un suono imbarazzante: ecco a cosa somigliava

Il Medioevo non era solo un periodo in cui gli uomini liberavano santi sepolcri, si facevano la guerra e lottavano con pestilenze letali, ma è anche un’epoca in cui si ballava a ritmo di musica e si rideva grazie a una comicità semplice e accessibile a tutti; niente a che vedere col complesso umorismo.

È proprio grazie all’unione tra musica e complicità che nascerebbe lo strumento protagonista della nostra curiosità storica: il bumbulum. La particolarità dell’oggetto è che era capace di generare suoni simili a flatulenze. Ebbene, questa normalissima funzione fisiologica del nostro organismo è da sempre un simbolo di comicità universale e che non necessita di contestualizzazioni; persino Shakespeare esplicita una barzelletta sui peti tra i suoi celebri scritti.

A quanto pare, le genti medievali amavano così tanto sbellicarsi dalle risate, dinanzi a quel suono così iconico, che decisero di creare uno apparecchio che producesse la suddetta vibrazione. Il nome bumbulum deriverebbe da bombaulios, termine latino che rimanda al ronzio delle api descritto nella commedia “Gli Arcanesi” di Aristofane. Lo strumento medievale è simile a una cornamusa e fu descritto per la prima volta in una lettera di San Girolamo (347-420), indirizzata a un suo amico e collega, Claudio Postumo Dardano. Il teologo spiega che il bumbulum fu appositamente pensato per accentuare le composizioni musicali con suoni simili a quelli dei peti.

Una seconda descrizione, risalente all’XI secolo, fa luce su una nuova versione dello strumento, costituito da un telaio su cui erano appesi fogli di metallo rettangolari. Tuttavia, oggi non possiamo dire con sicurezza come era formato il bumbulum, in quanto siamo in possesso di differenti illustrazioni medievali che potrebbero rifarsi all’arnese, come quelle ritraenti strani tamburi o trombe da suonare col sedere.

Molti esperti di storia della musica sostengono che il bumbulum non sia mai realmente esistito, probabilmente non è altro che un concetto comico del tempo indecifrato. Tuttavia, se il discorso circa gli arnesi musicali vi ha incuriosito, potreste dare un'occhiata al nostro articolo su un antico strumento fatto di ossa umane.