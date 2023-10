Questo strano tipo di ghiaccio potrebbe nascondersi nel cuore di Urano e Nettuno

Un team di scienziati dello Stanford Linear Accelerator Center in California (SLAC) è riuscito a creare in laboratorio una forma di ghiaccio che fonde a temperature altissime. Questa affasciante sostanza, a metà tra lo stato solido e quello liquido, potrebbe essere nascosta nelle profondità di pianeti giganti come Urano e Nettuno.

Già nel 1988 i fisici avevano previsto che, in condizioni di pressioni e temperature molto elevate, le molecole d’acqua avrebbero potuto aggregarsi per formare un solido cristallino chiamato ghiaccio superionico.

In questo esotico cristallo, gli atomi di ossigeno sono bloccati in un reticolo cubico, mentre gli atomi di idrogeno ionizzati sono liberi di muoversi attraverso il reticolo come fanno gli elettroni all’interno dei metalli. Questo conferisce al ghiaccio superionico delle incredibili proprietà conduttive e aumenta il suo punto di fusione, permettendogli di rimanere solido anche a temperature estreme.

Il ghiaccio superionico è stato sintetizzato in laboratorio solo qualche anno fa, ma gli scienziati hanno già trovato una nuova forma di questo strano materiale. Il risultato è stato ottenuto bombardando sottili lamine d'acqua, inserite tra due strati di diamante, con laser incredibilmente potenti.



Le onde d'urto successive hanno portato l'acqua a una pressione di 200 GPa (2 milioni di atmosfere) e a una temperatura di circa 5.000 K (4727 °C), trasformando il campione in ghiaccio superionico.

Analisi successive hanno rivelato che questo materiale, chiamato Ice XIX, è del tutto nuovo: ha una struttura cristallina diversa e una maggiore conduttività rispetto al suo predecessore, Ice XVIII.

Si tratta di un risultato importante perché questo materiale potrebbe trovarsi all’interno del nucleo dei giganti ghiacciati (come questi due pianteti che si sono scontrati nello spazio). Quindi, conoscendo le sue proprietà elettriche, potremmo comprendere meglio i campi magnetici di pianeti come Urano e Nettuno.