Trovato uno strano tipo di ghiaccio che non si scioglie neanche con la lava

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente riguardo a una forma inusuale di ghiaccio, chiamata ghiaccio superionico. Questo non è il comune ghiaccio che mettiamo nei nostri drink estivi, ma una sostanza che si forma in condizioni estreme di pressione e temperatura, tipiche dei giganti gassosi come Urano e Nettuno.

Cinque anni fa, gli scienziati sono riusciti a ricreare questo ghiaccio esotico in laboratorio, confermando la sua esistenza e la sua struttura cristallina. Ma la ricerca non si è fermata qui. Recentemente, un team di ricercatori ha scoperto una nuova fase di questo materiale, approfondendo la nostra comprensione dei campi magnetici irregolari dei due pianeti del Sistema Solare.

A differenza dell'acqua che conosciamo, il ghiaccio superionico ha una struttura in cui gli atomi di ossigeno sono bloccati in una griglia solida, mentre quelli di idrogeno ionizzati scorrono liberamente, conferendo al materiale proprietà conduttive. Questa struttura permette al ghiaccio di rimanere solido anche a temperature estremamente elevate.

La nuova fase scoperta, denominata Ice XIX, ha una struttura cubica centrata sul corpo e una maggiore conduttività rispetto alla fase precedente, Ice XVIII. Queste scoperte potrebbero gettare luce sui misteriosi campi magnetici di Urano e Nettuno, offrendo una spiegazione plausibile per le loro anomalie. Se queste teorie si rivelassero corrette, potremmo essere un passo più vicini a svelare i segreti dei giganti gassosi del nostro sistema solare.