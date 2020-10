Ecco lo strano modo di trovare un partner di questa lucertola

Osservato un particolare metodo di accoppiamento all'interno della specie denominata lucertola alligatore che prevede, da parte del maschio, di mordere la testa della femmina per moltissimo tempo.

La lucertola alligatore (Elgaria multicarinata) è una specie piuttosto comune nel Nord America. Può arrivare a misurare quasi 18 cm di lunghezza ma ciò che la caratterizza è il modo molto particolare con cui si accoppia. Il rituale di accoppiamento, infatti, è molto particolare e prevede che il maschio afferri la testa della femmina con le sue fauci, imprimendovi una pressione costante. Questo rituale può durare anche moltissime ore con la femmina che si ritrova la testa bloccata tra le fauci del maschio. Benché esso possa sembrare strano ai nostri occhi è usato anche da altre specie sul nostro pianeta che bloccano le femmine in modi diversi e, in alcuni casi, la coppia può rimanere bloccata per giorni.

Curiosamente nel 7% dei casi la testa della femmina può essere tenuta stretta tra le fauci da non uno, ma ben due maschi. Molto spesso può anche accadere che un maschio tiene ferma la testa della femmina e il secondo tiene ferma la testa del primo. Insomma, esistono vari intrecci all'interno di questa pratica di riproduzione. Ecco quindi che un gruppo di scienziati ha voluto vederci chiaro ed ha iniziato a studiare il muscolo adduttore della mascella per capire come questa specie riesca a mantenere una presa forte e salda per molte ore. Lo studio è stato pubblicato su Proceedings of the Royal Society B e gli esperti hanno analizzato e misurato la forza del morso, prodigandosi a fare dei test per misurare la resistenza della lucertola.

Si è scoperto che il morso imprime una forza sostenuta nel tempo che contribuisce al successo riproduttivo della lucertola. La femmina, infatti, sceglie il compagno che ha più forza nel muscolo perché è l’esemplare più prestante e con la salute migliore. Ecco quindi che questi animali hanno delle fibre muscolari che conferiscono forza e resistenza la morso al posto della velocità.

Credit immagine: Yuki Machida iNaturalist