Questo strano trucco psicologico cambia il sapore del cibo

Un nuovo studio scientifico pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference mostra uno strano trucco psicologico che cambia il sapore del cibo. Tutto è iniziato da un esperimento che ha coinvolto 47 volontari divisi in due gruppi che dovevano rispondere a un questionario sulla scelta del cibo.

Il gruppo è stato diviso in: schizzinosi (ovvero coloro che volevano che le cibarie fossero preparate in un certo modo e avevano "alti" standard) e non schizzinosi. Mentre il colore del piatto in cui veniva servita la pietanza non ha creato alcuna differenza nel gusto percepito per i non schizzinosi, i mangiatori "difficili" hanno riportato cambiamenti nelle loro sensazioni gustative (a questo proposito, ma è vero che le pietanze avevano un sapore migliore 50 anni fa?).

"Questa conoscenza potrebbe essere utile per coloro che cercano di ampliare il repertorio dei cibi", afferma lo psicologo Lorenzo Stafford dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito. "Ad esempio, se volessi incoraggiare un tipo schizzinoso a provare più verdure note per essere considerate amare, potresti provare a servirle su un piatto o una ciotola noto per aumentare la dolcezza."

Dei campioni di patatine al sale e all'aceto sono stati dati a tutti i partecipanti all'interno di ciotole di colore differente. Mentre il colore della ciotola non sembrava avere alcuna influenza sull'intensità del sapore, i palati più esigenti hanno osservato delle differenze: gli snack nelle ciotole rosse e blu sono stati percepiti come più salati rispetto a quelle bianche, mentre il cibo nel contenitore rosso è stato percepito come meno desiderabile.

Imparare di più sull'influenza del comportamento delle persone verso il cibo potrebbe migliorare significativamente la qualità della vita sia per gli individui stessi che per i cari intorno a loro. "Avere diete ristrette può portare a carenze nutrizionali e problemi di salute come malattie cardiache, cattiva salute delle ossa e problemi dentali", continua Stafford.

Può sembrare strano che il colore di una ciotola possa influenzare il gusto del cibo, ma ricerche precedenti hanno dimostrato come l'illuminazione e la musica possano influenzare i comportamenti alimentari. Tutti i nostri sensi sono collegati tra loro, compreso il gusto.