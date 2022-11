Qualcosa di strano si sta verificando ai confini del nostro Sistema Solare

Ai confini del nostro Sistema Solare è possibile trovare l'eliopausa, ovvero quella zona dove il vento solare creato dal nostro Sole "incontra" il mezzo interstellare. Questo luogo è stato esplorato soltanto dalle sonda Voyager 1 e 2, ma quello che succede non è molto chiaro.

Gli scienziati hanno infatti scoperto che l'eliopausa e il mezzo interstellare sembrano incresparsi e creare angoli obliqui in modo inaspettato. "Il veicolo spaziale Voyager fornisce l'unica misurazione diretta delle posizioni di questi confini. Ma solo in un punto nello spazio e nel tempo", scrive Eric Zirnstein, fisico spaziale dell'Università di Princeton.

Cosa sta succedendo? Entrambi gli elementi interagiscono a vicenda per creare un confine in continuo movimento. Esaminando i dati dei viaggi di Voyager 1 e Voyager 2, gli scienziati hanno scoperto che i bordi del nostro Sistema Solare sono cambiati radicalmente in un periodo di tempo molto breve, spiegando finalmente perché c'era una differenza così grande tra gli ingressi delle due sonde nello spazio interstellare, avvenuto rispettivamente nel 2012 e nel 2018.

In un articolo pubblicato il 10 ottobre sulla rivista Nature Astronomy, quindi, i ricercatori hanno definito queste discrepanze "intriganti e potenzialmente controverse" e il loro obiettivo è quello di esaminare ulteriormente questi interrogativi, soprattutto grazie al lancio di un nuovo satellite della NASA chiamato Interstellar Mapping and Acceleration Probe.