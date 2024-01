Strano ma vero: l'inglese non è la lingua ufficiale degli Stati Uniti

Siamo abituati a pensare che la lingua ufficiale degli Stati Uniti sia l'inglese, ma in verità non è propriamente vero. Oggi negli USA si parlano più di 350 lingue e secondo l'US Census Bureau l'inglese è solo una delle più parlate.

Le ragioni storiche per cui gli USA, a differenza di molti altri Paesi, non dispone di una lingua ufficiale sono diverse. In prima istanza all'epoca della rivoluzione americana, nella seconda metà del Settecento, la maggioranza dei coloni parlava anche una seconda lingua oltre l'inglese, in particolare il francese e il tedesco (a tal proposito di recente è stata scoperta l'origine delle lingue indo-europee)

Successivamente, l'arrivo costante di nuovi migranti europei permise ad altre lingue di "conquistare" il territorio americano, tra cui lo spagnolo e l'italiano, le più parlate dalle popolazioni latine.

L'inglese mantenne ovviamente i primi posti fra le lingue più parlate per tutto l'Ottocento. Con la seguente espansione verso ovest e la crescita demografica delle popolazioni di origine non anglofona, le altre lingue cominciarono a ritagliarsi uno spazio sempre più grande nelle comunità di frontiera, tanto che oggi in alcuni stati di confine l'inglese è divenuta una sorta di lingua franca, mentre lo spagnolo è la lingua più usata in famiglia e tra gli amici.

A un certo punto si decise, quindi, d'ignorare la questione della lingua ufficiale e di accettare qualsiasi forma di linguaggio, anche quelle più distanti dall'inglese. Per questa ragione alcuni documenti ufficiali di Stati come il New Mexico e la California possono essere redatti in più lingue, così da permettere a tutti - anche ai nuovi immigrati - di capire cosa prevede una nuova legge.

Escludendo l'inglese, a oggi le lingue più parlate negli Stati Uniti sono lo spagnolo, il cinese, il tagalog, il vietnamita, l'arabo, il francese e l'italiano. Questa moltitudine di lingue permette di osservare i cambiamenti sociali e culturali degli USA degli ultimi decenni, ma anche di capire l'origine geografica della maggioranza delle famiglie americane.

Stranamente, le lingue meno parlate degli Stati Uniti sono quelle utilizzate fino a qualche secolo fa dalle popolazioni indigene. Come d'altronde ci insegnano le lezioni di storia, i Navajo, gli Yupik, i Dakota, gli Apache e i Cherokee non hanno avuto una grande fortuna con l'avvento dei coloni europei. La loro cultura è stata messa ai margini e anche la diffusione delle loro lingue ne ha risentito.

Per quanto gli abitanti degli USA dispongano di centinaia di lingue diverse, i linguisti dal canto loro sono d'accordo nell'affermare che non esiste una lingua più bella di un'altra e che sono i gusti delle persone a decretare quale sia la più apprezzata all'interno di una popolazione.