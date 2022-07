Strano ma vero: a New York verrà venduto uno scheletro di dinosauro di 76 milioni di anni

Secondo quanto annunciato da Sotheby's, la nota casa d'aste mondiale, lo scheletro fossilizzato di un "parente" del T-Rex, che imperversava sul nostro pianeta circa 76 milioni di anni fa, sarà messo all'asta a New York in questo mese. Il Gorgosaurus sarà infatti la punta di diamante dell'asta di storia naturale il prossimo 28 luglio.

Questa particolare specie di dinosauro era un carnivoro apicale che visse, durante il tardo Cretaceo, in quelli che oggi sono gli Stati Uniti occidentali ed il Canada. Ha preceduto quindi il suo parente, il Tyrannosaurus rex, di ben 10 milioni di anni.

Secondo quanto riportato da Sotheby's, l'esemplare in vendita è stato scoperto nel 2018 nella formazione del fiume Judith, vicino ad Havre, nel Montana. Misura quasi 3 metri di altezza ed oltre 6 metri di lunghezza; davvero impressionante.

La casa d'aste ha inoltre aggiunto che tutti gli altri esemplari giunti sino a noi di Gorgosaurus sono parte integrante di note collezioni museali, rendendo quindi questo l'unico esemplare disponibile per la proprietà privata.

Cassandra Hatton, Vicepresidente senior e Capo dipartimento globale per New York di Sotheby's, ha affermato entusiasta: "Nella mia carriera ho avuto il privilegio di maneggiare e vendere molti oggetti unici ed eccezionali, ma pochi hanno la capacità di ispirare meraviglia e catturare immaginazioni come questo incredibile scheletro di Gorgosauro".

Ma la domanda che tutti noi a questo punto ci stiamo facendo è: Quanto potrebbe valere? La stima della prevendita di Sotheby per il fossile è tra i 5 milioni e gli 8 milioni di dollari.

Voi, se foste milionari, sareste interessati a partecipare ad un'asta simile? Eventualmente dove mettereste uno scheletro di dinosauro? In salotto o in camera da letto?

Rimanendo in tema, ecco uno dei fossili di triceratopo più completo mai trovato. Inoltre, sapete cosa fare se si trovano fossili o reperti archeologici?