Strano ma vero: Ad un pinguino hanno messo delle calzature ortopediche

Secondo quanto affermato dal San Diego Wildlife Alliance in un comunicato stampa ufficiale, un pinguino di 4 anni ospite della struttura, di nome Lucas, ha presentato delle lesioni ai piedi a causa di una patologia cronica nota come "bumblefoot", o pododermatite, una condizione patologica che causa una serie di problemi nelle zampe degli uccelli.

Purtroppo, se non trattata, la pododermatite (o bumblefoot appunto in lingua anglosassone) potrebbe portare anche a sepsi ed addirittura alla morte per infezione. Una condizione assolutamente da non sottovalutare a causa del processo infiammatorio e degenerativo che coinvolge la superficie plantare.

Gli specialisti della cura della fauna selvatica dello zoo si sono subito adoperati per trovare una soluzione al problema del simpatico pinguino Lucas, e si sono rivolti ad un'organizzazione specializzata chiamata "Thera-Paw", che crea prodotti riabilitativi ed assistivi per animali con bisogni particolari.

L'azienda, che vende i suoi prodotti anche online sui più noti portali di e-commerce, ha quindi creato scarpe personalizzate in gomma e neoprene così da riuscire a prevenire lo sviluppo di piaghe da decubito quando il povero Lucas si alza e cammina.

Ilaria Borghese, fondatrice e presidente di Thera-Paw, ha affermato: "Questa è stata un'opportunità straordinaria e siamo stati onorati di essere stati invitati ad assistere la squadra allo zoo di San Diego. Nel corso degli anni, abbiamo affrontato casi difficili come quello di Lucas, e ognuno è speciale e memorabile. Non ci abitueremo mai a vedere la vita di un animale migliorare drasticamente dopo aver utilizzato uno dei nostri ausili. Ci ispira e ci guida ogni giorno”.

Purtroppo i pinguini africani, di cui Lucas fa parte, hanno subito un massiccio calo demografico negli ultimi tempi, tanto da essere stati elencati come in pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Per questo motivo è ancor più importante fare di tutto per proteggerli... anche dai problemi ai piedi.

A proposito di pinguini, avete letto la notizia di alcuni abitanti che hanno creduto all'esistenza di un pinguino gigante? Sapete inoltre che i pinguini cambiano voce? Proprio come noi umani.