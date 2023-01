Strano ma vero, nelle nostre tubature in futuro si potranno trovare dei robot

La quantità di acqua dolce che sprechiamo ogni giorno a causa di perdite nei tubi è incredibilmente spropositata, talmente grande che non immaginerete mai: 344,5 miliardi di litri, in poche parole ogni minuto vengono sprecati circa 239 milioni di litri di acqua pulita. Fare qualcosa per evitare questo spreco è doveroso.

La soluzione? Robot in miniatura all'interno delle tubature, che potrebbero risolvere - o quanto meno ridurre - la perdita di liquido. Non è fantascienza e nemmeno fantasia, poiché un team di ingegneri dell'Integrated Civil and Infrastructure Research Centre (ICAIR) nel Regno Unito sta testando questi piccoli dispositivi miniaturizzati capaci di pattugliare l'interno dei tubi dell'acqua (come faranno questi calamari robot).

E non solo: i robot - guidati dall'intelligenza artificiale - sono capaci di verificare la presenza di perdite e perfino di ripararle. "I pipebot [così chiamati] si muovono lungo il tubo, scattano foto e hanno un microfono per ascoltare eventuali perdite. Sono progettati per prendere decisioni sulla probabilità che il tubo sviluppi un guasto o meno", afferma il professor Kirill V Horoshenkov dell'Università di Sheffield.

Ci sono ancora delle sfide da superare, come ad esempio il sistema di comunicazione e di movimento, ma gli ingegneri dell'ICAIR stanno già lavorando su questi problemi. Allo stato attuale ci vorranno dai quattro ai cinque anni prima che i pipebot inizino a pattugliare e riparare i tubi dell'acqua, ma una volta schierati questi aiutati robotici, potranno anche proteggere e prendersi cura dei nostri gasdotti, oleodotti e persino dei cavi sotterranei.

Nel frattempo, preparatevi anche a minuscoli robot che lavoreranno nel corpo umano.