La straordinaria fotocamera Panasonic LUMIX scontata per POCHE ORE!

Panasonic LUMIX DC-GH6 è una fotocamera con video C4K/4K 4:2:2 10-bit, nonché Doppio stabilizzatore a 5 assi, 12-60mm F3.5-5.6 Lens. Oggi puoi prenderla con il 25% di sconto, quindi la pagherai 1.799 euro, risparmiando ben 600 euro sul prezzo di listino!

Parliamo di un modello per professionisti ma anche per appassionati della foto che vogliono fare il salto di qualità, anche nei video. Infatti, parliamo di una registrazione video interne a 5.7K 30p disponibile in Apple ProRes 422 HQ & 422.

Per questo modello della casa giapponese, viene inoltre proposta per la prima volta la scheda CFexpress tipo B, che consente l'editing non lineare senza transcodifica.

Con riprese 5.7K 4:2:0 10-bit 60p/50p e 5.8K 30p/25p/24p 4:2:0 10-bit in modalità anamorfica 4:3 che utilizzano l'intera area del sensore, offre un'alta risoluzione e alto bit-rate.

E' anche in grado di raggiungere i 4:2:2 10-bit Cinema 4K 60p con registrazione interna e allo stesso tempo permette di registrare esternamente in 4:2:2 10-bit Cinema 4K 60p via HDMI. Registrazione video 4:2:0 10-bit 4K 120p e 4:2:2 10bit in FHD 240p HFR (High Frame Rate) con registrazione audio per ampliare le possibilità creative.

Con le funzioni FHD max 300fps e VFR otterrai anche riprese dinamiche dei soggetti. Vanta infine un eccellente sistema dissipazione del calore e ad una ventola interna di raffreddamento. Dunque non teme l'uso più intensivo.

