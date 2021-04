Lo straordinario effetto ottico della Fata Morgana

Malie, incantamenti, la Fata Morgana delle leggende arturiane era capace di tutto questo e non solo, aveva anche una caratteristica peculiare, quella di apparire alle persone fluttuando sulla superficie e di generare illusioni tali da attirare gli sprovveduti alla morte, ed è proprio per questo motivo che l'effetto ottico ne condivide il nome.

Nella fisica delle radiazioni luminose infatti, una Fata Morgana è una singolare illusione ottica che si viene a creare in particolari condizioni di umidità e temperatura osservabile in una sottile porzione visiva sopra l'orizzonte.

I raggi di luce che penetrano nell'atmosfera vengono piegati attraverso il passaggio dei vari strati d'aria con temperature differenti generando un condotto atmosferico in condizioni di inversione termica. Questo avviene soprattutto quando una porzione di aria fredda viene incalzata da una molto più calda così da generare una differenza tra gli indici di rifrazione che agiscono come una lente a specchio attraverso il condotto.

La Fata Morgana è quindi un fenomeno molto particolare ed anche se deve soddisfare particolari condizioni per essere visto, ci sono molti luoghi dove se ne sono registrate le osservazioni. Sin dall'antica Roma, da Plinio ad Agrippa che ne descrissero la testimonianza, passando per le leggende irlandesi, lo stesso Olandese Volante ed i resoconti nel nord America.

Pur essendo una manifestazione fortemente legata al sud Italia e precisamente allo stretto di Messina, è stato comunque riscontrato anche in Norvegia, nel nord Africa, nelle regioni dei grandi laghi in Canada e nel deserto del Mojave negli Stati Uniti. Un recente studio ha anche notato come nelle regioni polari le condizioni atmosferiche e le basse temperature siano molto favorevoli per tale evento, regalando degli skyline stupendi in cui osservalo.

Voi avete mai assistito ad una illusione ottica? Siete mai stati soggiogati da una "malia" della Fata Morgana?