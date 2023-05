Straordinario James Webb: Ha trovato qualcosa di inaspettato attorno a Fomalhaut

Nel loro studio della stella Fomalhaut, gli astronomi hanno utilizzato i potenti strumenti del telescopio spaziale James Webb della NASA per visualizzare la polvere calda attorno al giovane astro, scoprendo però qualcosa di unico ed inaspettato.

Al fine infatti di studiare la prima cintura di asteroidi mai vista al di fuori del nostro sistema solare, le rilevazioni della luce infrarossa catturata dal Webb hanno individuato strutture molto più complesse delle normali cinture di detriti di asteroidi osservate nella fascia Kuiper del nostro sistema solare.

Complessivamente, infatti, sono state rivelate tre cinture nidificate che si estendono fino a 23 miliardi di chilometri dalla stella (150 volte la distanza della Terra dal Sole). Le strutture interne non erano mai state viste prima, ed è solo grazie al lavoro del JWST se si è riusciti ad osservarle per la prima volta, scoprendo inoltre che la dimensione della fascia più esterna è circa il doppio di quella della fascia di Kuiper.

Il Dott. András Gáspár, dell'Università dell'Arizona ed autore principale dell'articolo pubblicato su Nature Astronomy, ha spiegato: "Le cinture attorno a Fomalhaut sono molto interessanti perché potremmo descriverle come l'archetipo dei dischi di detriti trovati altrove nella nostra galassia, con componenti simili a quelli che abbiamo nel nostro stesso sistema planetario".

"Osservando quindi questi anelli, possiamo effettivamente iniziare capire come dovrebbe essere un sistema planetario, e potremmo anche scattare un'immagine abbastanza profonda da riuscire ad intravedere possibili nuovi pianeti", ha aggiunto.

Precedentemente, già Hubble e l'Osservatorio spaziale Herschel, così come anche l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), avevano tentato di osservare ogni particolare di Fomalhaut, non riuscendo tuttavia a trovare alcuna struttura al suo interno.

Da qui l'importanza degli strumenti del JWST, come affermato dal Dott. Schuyler Wolff, un altro membro del team dell'Università dell'Arizona, "Grazie al James Webb siamo in grado di riuscire a vedere oltre il bagliore termico generato della polvere in quelle regioni interne. Possiamo quindi osservare la strutture che non avremmo mai potuto vedere prima".

Queste cinture sono infatti indicative, molto probabilmente, dalle forze gravitazionali prodotte da pianeti sconosciuti. Proprio come, all'interno del nostro sistema solare, Giove influisce sulla fascia di asteroidi ed il bordo interno della fascia di Kuiper è definito invece da Nettuno.

Il Dott. George Rieke, un altro membro del team e responsabile scientifico statunitense per il Mid-Infrared Instrument (MIRI) di Webb, ha affermato: "Le cinture intorno a Fomalhaut sono una specie di romanzo giallo: probabilmente sono segno di un sistema planetario davvero interessante attorno alla stella e dobbiamo scoprirlo con certezza".

Non resta quindi che osservare la splendida immagine del James Webb Space Telescope diffusa, come sempre, dal Goddard Space Flight Center della NASA.