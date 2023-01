Straordinario: Il nucleo della Terra starebbe girando al contrario

Spesso il nostro sguardo è rivolto verso il cielo e l'infinità dello spazio profondo ma, a volte, dovremmo anche considerare ciò che abbiamo sotto i piedi. Un nuovo studio, infatti, sostiene che il nucleo interno della Terra, una palla di ferro rovente grande come Plutone, abbia iniziato a ruotare nella direzione opposta a quanto fatto finora.

Incastrata a circa 5.000 chilometri sotto la superficie su cui camminiamo, questa enorme "sfera bollente" può ruotare indipendentemente poiché letteralmente galleggia nel nucleo esterno di metallo liquido e, finora, ha effettuato le sue turbolente giravolte nella stessa direzione del resto del pianeta.

Purtroppo, il modo esatto in cui ruota il nucleo interno è stato, per decenni, oggetto di dibattito tra gli scienziati e, quel poco che si sa a riguardo, deriva dalla misurazione di minuscole differenze nelle onde sismiche, create da terremoti o talvolta anche dalle esplosioni nucleari, mentre queste attraversano il centro della Terra.

Ed analizzando proprio le onde sismiche dei terremoti ripetuti negli ultimi sei decenni, un nuovo studio dell'Università cinese di Pechino, e pubblicato sulle pagine di Nature Geoscience, ha affermato qualcosa di scientificamente rilevante: "La rotazione del nucleo interno si è quasi fermata intorno al 2009, per poi iniziare a girare nella direzione opposta".

È quanto affermato dagli autori,, Xiaodong Song e Yi Yang, che hanno inoltre aggiunto: "Crediamo che il nucleo interno ruoti, rispetto alla superficie terrestre, avanti e indietro, come un'altalena. Un ciclo di oscillazione che dura circa settant'anni, il che significa che cambia direzione all'incirca ogni 35 anni".

I ricercatori hanno inoltre affermato che, in precedenza, il nucleo aveva cambiato direzione all'inizio degli anni '70 del secolo scorso, e che questa rotazione si allinea quindi, a grandi linee, con i cambiamenti che avvengono nella normale durata della nostra giornata, cioè quelle piccole variazioni nel tempo esatto impiegato dalla Terra per ruotare sul proprio asse.

"Speriamo che il nostro studio possa motivare alcuni ricercatori a costruire e testare modelli che trattino l'intera Terra come un sistema dinamico integrato", hanno spiegato gli autori, "poiché, finora, c'è poco che indichi che ciò che fa il nucleo interno abbia molto effetto sugli abitanti della superficie".

E voi? Vi siete per caso accorti che nel 2009 il nucleo interno si è quasi fermato? Avete la sensazione che ora stia girando al contrario?

