Questo straordinario Sistema di Altoparlanti con Subwoofer è in OFFERTA!

Logitech Z623 THX Sistema di Altoparlanti 2.1 offre un suono potente, grazie alle casse acustiche attive che producono un intenso suono stereo con una potenza di picco fino a 400 W, 200 W RMS e un potente subwoofer da 130 W‎. Prendilo ora con il 5%, pagandolo solo 127,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Gli altoparlanti per PC Logitech sono certificati THX con qualità ‎audio 2.1. Così da migliorare il tuo ascolto in maniera sensibile quando ascolti musica, guardi video o giochi. Grazie ai suoi bassi profondi e vibranti che partono dal ‎subwoofer.

Potrai beneficiare della sua Connessione Multipla. Ti basterà connetterli alla cassa e potrai farlo fino a tre dispositivi compatibili al ‎soundsystem Logitech 2.1. Collegarlo al Pc tramite jack da 3.5 mm e connettori RCA‎.

Controllo Audio estremamente personalizzato: con un'esperienza ‎d’ascolto senza precedenti, controlli integrati per volume e intensità dei bassi della tua musica.

Sfrutta la connettività con ingresso ottico per collegarti alla TV o alla tua console. In questo modo potrai collegarlo a tutti i dispositivi che usi, passando da uno all'altro in modo stabile e veloce.

Fai il salto di qualità con Logitech Z623 THX Sistema di Altoparlanti 2.1. Prendilo ora con il 5%, pagandolo solo 127,99 euro!

