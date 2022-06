Lo straordinario uso della Super Colla durante la Guerra del Vietnam

La super colla è un'invenzione di Harry Wesley Coover Jr., un giovane chimico che lavorava per i laboratori Kodak e che attuò la scoperta durante il periodo del secondo conflitto mondiale. La scoperta, quasi accidentale, ebbe subito un gran utilizzo... perfino durante la Guerra del Vietnam.

La Super Colla venne utilizzata, infatti, dai medici del Vietnam per chiudere le ferite di battaglia subite dai soldati quando le cuciture o gli interventi chirurgici non erano immediatamente disponibili. Certo, gli studi di oggi non sono conviti sull'uso dell'adesivo per una cosa del genere, poiché dimostrano che può "irritare la pelle, uccidere le cellule e causare altri effetti collaterali, in particolare se usata su ferite profonde."

Inizialmente, però, Harry Wesley Coover Jr. voleva utilizzare la colla come sigillante per la pelle. Proprio per questo motivo nel 1964 l'azienda presentò una domanda alla Food and Drug Administration. La prima versione del super incollante, tuttavia, conteneva tecnicamente un composto chiamato metil-2-cianoacrilato, che irritava la pelle (oggi, invece, la colla si attacca utilizzando i campi magnetici).

Così, successivamente, venne rilasciata un'altra versione che includeva composti meno tossici ma che non aveva la stessa efficacia della prima. Alla fine, dopo qualche decennio, è stata progettata una sostanza specifica con 2-ottil-cianoacrilato approvata dalla FDA solo nel 1998. Nonostante non fosse consigliata per l'applicazione durante la Guerra del Vietnam, i soldati - in assenza di scelte migliore - utilizzarono lo stesso il composto e a molto di loro salvò davvero la vita.

Per questo motivo nel 2011 il presidente Barack Obama ha onorato Harry Wesley Coover Jr. con la National Medal of Technology and Innovation, onorificenza assegnata a inventori e innovatori statunitensi che hanno dato contributi fondamentali allo sviluppo di nuove e importanti tecnologie (a proposito, ecco le più grandi invenzioni di Nikola Tesla).