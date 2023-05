Strappare rapidamente un cerotto fa davvero meno male? La risposta è semplice

Vi sarà capitato di dover strappare un cerotto applicato su una ferita, ma di aver avuto un po' di timore poiché lo strappo avrebbe rimosso ingenti quantità di peli. In questi casi vi sarete chiesti: è meglio strapparlo subito o farlo lentamente? Molti scelgono la prima opzione, ma farlo rapidamente serve davvero? Uno studio ha la risposta.

Risposta breve per chi non vuole continuare a leggere la notizia: sì, farlo rapidamente ha dei benefici indiscussi. Lo sappiamo grazie a una ricerca pubblicata su The Medical Journal of Australia, dove 65 studenti della James Cook University nel Queensland sono stati reclutati per esaminare l'approccio meno doloroso (chissà se sarà così anche con i cerotti smart).

I coraggiosi partecipanti hanno utilizzato uno dei due metodi e poi hanno valutato il loro disagio su una scala del dolore. Coloro che hanno tolto subito la benda hanno riportato un punteggio medio di dolore di 0,92. Mentre coloro che hanno staccato lentamente il cerotto sono stati considerati masochisti e hanno totalizzato un punteggio medio di 1,58.

I ricercatori hanno provato le medicazioni su tre diversi siti: la mano, la palla e la caviglia e hanno anche valutato il sito per i peli del corpo. Nonostante ciò, la situazione non cambiava da nessun punto di vista: togliere il cerotto velocemente si è rivelata l'azione migliore da compiere in ogni caso analizzato.

Serviva uno studio per capirlo? Sicuramente no, ma almeno adesso abbiamo la certezza scientifica.

Nel frattempo, ecco a voi il cerotto del futuro.