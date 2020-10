È stato strappato un rarissimo manoscritto cinese: si credeva fosse un falso

Il manoscritto oggetto della sfortunata vicenda era stato stilato direttamente dalla mano di Mao Tse-Tung, il fondatore della Repubblica Popolare Cinese, ed aveva un valore di oltre 252 milioni di euro. Essendo stato trafugato di recente dalla casa di un collezionista, ha subìto in seguito una sorte disdicevole.

Secondo gli esperti, la pergamena contiene una poesia redatta dal Primo Portavoce del Partito Comunista Cinese in persona poco dopo il 1943, anno della sua “ascesa” al potere. Era parte integrante di una collezione privata del collezionista Fu Chunxiao, noto per essere organizzatore di mostre di articoli della rivoluzione comunista cinese.

Tutto è iniziato nella notte del 10 settembre, quando nella casa del collezionista ad Hong-Kong è avvenuta un’effrazione portata a compimento da tre malviventi, che hanno messo a segno uno dei colpi più eclatanti della storia del paese, portandosi via un bottino del valore di circa mezzo miliardo di euro. Il manoscritto di Mao era senz’altro il pezzo più pregiato – stando a quanto dichiarato dalla polizia locale e dallo stesso Chuncxiao – ma che non deve aver particolarmente impressionato i delinquenti.

Dopo aver compiuto il furto, stando alla ricostruzione dei fatti, la refurtiva è stata rivenduta in grande fretta a prezzi miseri sul mercato, per compratori occasionali : la pergamena in questione è stata acquistata da un compratore ignaro di tutta la storia per soli 55€ e, avendo l’oggetto una lunghezza notevole di oltre 2.80m, ha pensato bene di tagliarla in due parti.

Ovviamente, per il prezzo irrisorio propostogli, l’acquirente aveva pensato fosse sicuramente un falso quindi non si è preoccupato molto della sua integrità, ma solo come esporla al meglio nella sua abitazione. Sull’uomo ovviamente non ricade nessuna colpa, che ha subito denunciato il fatto quando ha sentito la notizia che un possibile manufatto originale stesse circolando su piazza, ma è stato uno shock per il proprietario originario quando ha appreso la notizia, come stesso da lui riportato: “"È stato straziante vedere che è stato strappato in due pezzi. Sicuramente influenzerà il suo valore, ma ancora non sappiamo di quanto".

Dopo una lunga indagine gli ufficiali addetti alla ricerca della banda di criminali sono riusciti ad arrestare un uomo certamente coinvolto nella rapina e un suo possibile complice, ma si cercano ancora altri due possibili collaboratori, che comunque son stati già identificati.

Il pezzo storico è stato irrimediabilmente rovinato, ma non così tanto da generare una disfatta: Chunxiao intende ancora donarlo a qualche società o museo (non ha voluto specificare dove), ma è desideroso di riavere quanto prima il manoscritto tra le sue mani, e poi deciderà il da farsi.

