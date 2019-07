La strategia di Bezos: investire in pubblicità per aumentare i ricavi del Prime Day

L'Amazon Prime Day 2019 è ormai alle porte, e mentre gli utenti sono in attesa delle offerte, la società di Seattle ha già dato il via alla campagna pubblicitaria. Per quest'anno però la compagnia di Jeff Bezos ha messo a punto delle importanti novità, che prevedono l'aumento della spesa in annunci su Google.

A svelare la notizia l'agenzia pubblicitaria Dentsu Aegis Network, secondo cui negli ultimi mesi Amazon avrebbe aumentato gli investimenti negli annunci di Google Shopping, un formato offerto dal motore di ricerca che mostra le foto dei prodotti in primo piano nella parte superiore dei risultati. La ricerca si basa sui dati dell'asta di Google ed esamina gli annunci di Amazon per prodotti per la casa, una categoria su cui spesso ha spinto il gigante degli e-commerce.

Secondo i dati, Amazon controlla circa il 70% delle impression per queste tipologie di prodotti, in aumento rispetto al 50% dello scorso aprile.

I numeri suggeriscono che in occasione del Prime Day, il gigantesco negozio online avrebbe attuato una strategia pubblicitaria più aggressiva e come sottolineato dal direttore della ricerca Andy Taylor, "sembra essere intenzionata ad investire in modo significativo in questi annunci pubblicitari, il che è positivo per Google perchè fa aumentare la concorrenza ed i prezzi dell'asta".

E' chiaro che attraverso questo, Amazon mira di recuperare parti dei soldi dalle entrate del Prime Day. La strategia, è chiara, e si estende anche a Facebook e Twitter. Funzionerà?