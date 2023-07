TRENTA milioni di persone si sono iscritte a Threads in un solo giorno

La nuova app di microblogging di Meta sembra aver colpito nel segno: con una ricetta fatta di una maggiore freschezza rispetto al competitor dei cinguettii e lontana dalle polemiche sorte dall'acquisizione di Elon Musk, in meno di sette ore Threads ha superato i 10 milioni.

Numeri esaltanti, che all'alba di un nuovo giorno negli Stati Uniti si sono fatti ancora più grandi: un post pubblicato da Zuckerberg più o meno a mezzogiorno del 6 luglio, infatti, annuncia che ci sono state "30 milioni di iscrizioni fino a stamattina. Sembra proprio l'inizio di qualcosa di speciale, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare per sviluppare al meglio l'app".

No, non è un refuso: in meno di un giorno oltre trenta milioni di persone avrebbero già effettuato la procedura di iscrizione al nuovo servizio di Meta, agevolati dalla forte spinta di Instagram, piattaforma legata a doppio filo con la neonata Threads, da cui è possibile anche importare i propri dati e i propri follow.

Ricordiamo, oltretutto, che nonostante il lancio non sia avvenuto in Europa, è possibile installare Threads anche in Italia e in tutto il Vecchio Continente semplicemente installando l'APK sul proprio dispositivo Android.

La strada, come detto da Zuckerberg, è ancora molto lunga e, stando alle parole del CEO di Meta e di Mosseri sulla possibilità di monetizzare Threads, l'obiettivo numerico prefissato dai "numeri uno" dell'azienda sarebbe quello di un miliardo di utenti: riusciranno nell'impresa? Staremo a vedere.