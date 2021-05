Uno strato dell'atmosfera si sta riducendo a causa dell'impatto umano

La Terra è circondata da degli strati "invisibili" che compongono l'atmosfera e ci proteggono dalle insidie dello spazio. Tuttavia, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, uno di questo strato - la stratosfera - sembra che si stia riducendo a causa dei nostri impatti sul pianeta.

In particolare, lo spessore della stratosfera si è già ridotto di 400 metri dal 1980. Sebbene in precedenza siano state segnalate diminuzioni locali dello spessore, questo è il primo esame di questo fenomeno su scala globale. "Questo dimostra che stiamo interferendo con l'atmosfera fino a 60 chilometri", afferma Damian Carrington, fisico della Terra dell'Università di Vigo Juan Añel.

Gli esperti, nel dettaglio, hanno utilizzato osservazioni satellitari dagli anni '80 combinate con modelli climatici per determinare l'aumento della CO2. Il riscaldamento indotto dai gas serra nella troposfera sta causando l'espansione e lo schiacciamento della stratosfera sopra di essa, spiegano gli scienziati. Inoltre, l'aggiunta di CO2 nella stratosfera fa raffreddare la sua combinazione di gas, riducendo l'intero strato.

In uno scenario plausibile di cambiamento climatico, la stratosfera del nostro pianeta potrebbe perdere il 4 per cento della sua estensione verticale (1,3 km) dal 1980 al 2080. Se i cambiamenti previsti si realizzeranno, la loro scala diventerà abbastanza grande da influenzare potenzialmente i satelliti, il GPS e le comunicazioni radio, avvertono i ricercatori. Non solo: potrebbe anche cambiare le distribuzioni dell'altitudine delle molecole assorbenti ed emittenti e quindi alterare il modo in cui la stratosfera assorbe la radiazione.