Uno strato oggetto chiamato dodecaedro è stato trovato in rovine romane

In una tranquilla campagna inglese, un gruppo di archeologi dilettanti ha fatto una scoperta straordinaria: un dodecaedro romano, un oggetto misterioso che ha perplesso gli esperti per secoli. Parliamo di una struttura metallica a 12 facce delle dimensioni di un pompelmo.

Il cimelio è stato rinvenuto durante uno scavo vicino al villaggio di Norton Disney, a circa 56 chilometri a sud-est di Sheffield (non sarebbe la prima volta).

Tale ritrovamento è stato possibile grazie a una precedente indagine geofisica che aveva rivelato l'esistenza di un'area sotterranea dove il campo magnetico terrestre era stato disturbato. In precedenza, nel medesimo campo, erano state trovate monete e fibule romane. Richard Parker, segretario del Norton Disney History and Archaeology Group, un'organizzazione di volontari locali, era nelle vicinanze quando è stata fatta la scoperta nel corso degli scavi.

Il dodecaedro romano, risalente a un periodo compreso tra il I e il III secolo d.C., è stato trovato in buone condizioni, a differenza di molti altri esemplari danneggiati o frammentati. Questo oggetto è noto per la sua struttura complessa: un guscio cavo di metallo, solitamente in bronzo, con fori di dimensioni diverse su ogni faccia e un perno in ogni angolo dove si incontrano le 12 facce. Tuttavia, non presenta alcuna iscrizione e non è mai stata trovata una descrizione nei testi romani.

Gli archeologi sono ancora incerti riguardo alla funzione di questi oggetti. Le teorie spaziano dall'uso come giocattoli, dadi, teste di mazze, pietre da fionda, a dispositivi per misurare la gittata dell'artiglieria romana. Alcuni ritengono che avessero un uso religioso o cultuale nelle regioni Gallo-Romane, forse per la divinazione o la stregoneria.

La recente scoperta a Norton Disney è una delle poche volte in cui un dodecaedro romano è stato trovato nel suo contesto archeologico originale, aggiungendo un nuovo tassello al mistero di questi affascinanti manufatti dell'antichità.

