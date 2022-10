Strava disponibile da oggi sui wearable Huawei: ecco come sincronizzare i dati

Huawei comunica oggi di aver abilitato l’integrazione dei dati da Huawei Health a Strava. Si tratta di un passaggio molto importante, che consentirà ai possessori degli indossabili di Huawei di esportare i propri dati in un account Strava per sfruttare i numerosi vantaggi dell’app.

In questo modo sarà possibile trasferire rapidamente i dati sulle prestazioni personali, ma anche sul percorso effettuato da Huawei Health al proprio account Strava. Ecco come:

Accedi all’app HUAWEI Health e controlla di avere la versione più aggiornata. Entra nella sezione Scopri e clicca sul banner dedicato a Strava per connettere il tuo account

In alternativa, è disponibile questa procedura alternativa:

Esegui l’ultimo aggiornamento di HUAWEI Health Accedi all’app HUAWEI Health Clicca su “Personale” Seleziona “Gestione della privacy” Seleziona “Condivisione e autorizzazione dei dati” Clicca su “Strava” Clicca su “Connetti a Strava” Verrai reindirizzato al sito web di Strava dove dovrai inserire le tue credenziali di accesso per accedere al tuo account Strava. Autorizza l’app HUAWEI Health a connettersi al tuo account Strava cliccando su “Autorizza”

Strava è compatibile con tutti gli smartwatch e smart band Huawei, incluso Huawei GT 3 Pro di cui abbiamo parlato su queste pagine ed Huawei GT Runner.

“HUAWEI Health continua a essere la piattaforma scelta dai nostri utenti wearable per monitorare in modo completo le loro attività sportive e per il controllo della salute. Tuttavia, riconosciamo la popolarità di Strava, in particolare per l’importanza della condivisione dei propri progressi con una community di appassionati. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti più opzioni di scelta e flessibilità e di far conoscere agli utenti Strava i numerosi vantaggi della tecnologia wearable di Huawei. Siamo lieti di fare un altro passo avanti costruendo un’ampia community di utenti dediti al fitness e alla salute in tutto il mondo” commenta Giorgio Furcas.