Ecco lo stravagante carico inviato sulla ISS: ravanelli, pubblicità e un WC sperimentale

La Stazione Spaziale Internazionale riceve regolarmente rifornimenti dalla madre Terra, soprattutto forniture di cibo e acqua, ma anche esperimenti scientifici di agenzie private o pubbliche. Qualche volta però, i carichi sono più particolari di altri, come quello partito di recente.

Nella nottata di ieri (più precisamente alle ore 3:16 del fuso orario italiano, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre), la Northrop Grumman ha lanciato il suo razzo Antares verso la Stazione Spaziale Internazionale, trasportando la ormai rinomata capsula Cygnus, uno dei principali veicoli - automatizzato e non riutilizzabile - che da più di 6 anni rifornisce l’avamposto orbitale con carichi utili e approvvigionamenti. Il Cygnus è un vanto per il nostro paese, in quanto è stato costruito quasi interamente negli stabilimenti italiani di Torino della Thales Alenia Space.

Il lancio di ieri sera sarebbe dovuto avvenire molti giorni fa, ma a causa di una serie di ritardi causati da problemi tecnici e dal meteo incerto, lo hanno portato ad essere ritardato fino alla finestra di lancio di ieri, in cui tutto – per fortuna – è andato come previsto.

Il carico a bordo della capsula è quanto mai interessante, pieno di esperimenti scientifici ma anche di qualcosa di insolito: come vi abbiamo già spiegato, è stato inviato un nuovo WC sperimentale sulla ISS e che verrà testato per almeno 3 anni, sperando che possa dimostrarsi una buona soluzione anche per i lunghi viaggi nello spazio, soprattutto per le missioni che si spingeranno fino su Marte.

Un altro elemento degno di nota è il carico di ravanelli appena giunto sulla Stazione: non si tratta di cibo o di una richiesta stravagante di qualche astronauta, ma di un esperimento scientifico che sta molto a cuore a scienziati e i biologi: una coltura biologica in ambiente di microgravità.

Le piante di ravanelli, infatti, sono parte di un progetto più grande che va sotto il nome di “Plant Habitat-2” il quale cerca di studiare l’andamento di crescita delle piantine in coltura e soprattutto dei loro valori nutrizionali una volta pronte ad esser spiantate. Questi esperimenti scientifici tentano di migliorare le nostre capacità di autosostentamento nello spazio, soprattutto in vista di missioni spaziale sempre più lunghe e difficoltose (prendiamo ancora ad esempio Marte: un viaggio di sola andata si stima possa durare 1.8-2 anni e non sarà semplice stivare rifornimenti già pronti per una traversata così lunga, senza contare il ritorno).

Le particolarità non finisco qui: nel carico ha trovato posto anche una bella partita di cosmetici della Esteé Laude (una delle più grandi aziende di cosmetici, con sede a New York). 10 flaconi di prodotto per la pelle son stati inviati agli astronauti, e non si tratta di un esperimento scientifico ma di pubblicità: è una scelta voluta dalla NASA per ampliare la Stazione Spaziale Internazionale anche ad usi commerciali. Visto che l’avamposto è quasi in pensionamento, un modo per tenerla ancora in vita e abbattere i costi è quello di favorire attività commerciali e finanziamenti privati: la Esteè Laude paga la NASA per inviare i cosmetici e ciò garantirà all’azienda di utilizzare le immagini e i video, che gli astronauti si faranno durante il loro uso, come pubblicità. Ciò non deve far storcere il naso ai “puristi dello spazio”: sulla Stazione Spaziale Internazionale vi è stata molte volte un’infiltrazione pubblicitaria (tra cui anche alcune cialde della moka italiana) ed è ormai una routine a bordo.

Infine, è stata portata in orbita anche una serie di strumentazioni di vario genere e alcuni farmaci antitumorali sperimentali, che dovranno essere analizzati in ambiente a gravità zero per verificarne gli effetti e possibilmente migliorare la loro funzione.

La capsula Cygnus attraccherà alla ISS nella giornata di domani 4 ottobre, e non vediamo l’ora che gli astronauti a bordo ricevano i loro regali.