Una straziante immagine satellitare degli incendi dell'Australia

Incendi enormi e disastrosi continuano a bruciare ferocemente in Australia e, recentemente, sono emerse notizie che i fuochi si sono intensificati nelle ultime ore. Il satellite NOAA-NASA's Suomi NPP ci mostra le immagini degli incendi e del fumo che si sta scatenando nella terra dei canguri.

Nella località turistica di Mallacoota, in Australia, gli incendi hanno circondato la città costiera sud-orientale. Oltre 4.000 persone sono state costrette a cercare rifugio sulla spiaggia. La scena è stata descritta dagli abitanti come apocalittica, con il cielo diventato color arancione.

Secondo quanto riportato dalla pagina principale dei vigili del fuoco del Nuovo Galles del Sud, ci sono quasi 1.5 milioni di ettari che sono attualmente in fiamme. Il Queensland e il Nuovo Galles del Sud, in particolare, hanno subito gravi incendi, ma in tutti gli stati ci sono state condizioni simili.

Purtroppo, nessuna fine è attualmente in vista. Gli strumenti satellitari della NASA sono spesso i primi a rilevare gli incendi in aree remote e le posizioni dei nuovi incendi vengono inviate direttamente ai gestori del territorio in tutto il mondo a poche ore dal passaggio del satellite. Insieme, gli strumenti della NASA rilevano gli incendi a combustione attiva, tracciano il trasporto del fumo dagli incendi, forniscono informazioni per la gestione dei fuochi e mappano l'entità delle modifiche agli ecosistemi, in base all'estensione e alla gravità delle ustioni.

L'immagine satellitare in calce all'articolo è stata raccolta dal satellite NOAA-NASA's Suomi NPP utilizzando lo strumento VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) il 01 gennaio 2020. I fuochi che bruciano attivamente, rilevati da bande termiche, sono mostrati come punti rossi.