Stream e podcast 'da pro' con il nuovo strumento Adobe per il microfono

Tra le nostre linee guida per streammare su Twitch, abbiamo posto particolare enfasi sulla voce e sulla qualità dell'audio per catturare il proprio pubblico. In questo senso, il nuovo strumento gratuito di Adobe potrebbe essere particolarmente interessante.

Parte del progetto Shasta, poi ribattezzato Adobe Podcast, il nuovo strumento Enhance Speech mira a ottimizzare e migliorare l'audio in entrata dal microfono pulendolo dai rumori di sottofondo e potenziando la voce dello speaker.

Si tratta di un tool completamente gratuito che sfrutta l'IA per produrre un output migliorato rispetto alla voce in ingresso; tuttavia, a oggi non può essere utilizzato in tempo reale per migliorare la voce durante il broadcasting in diretta bensì inserendo tracce audio all'interno dello strumento per pulirle dopo qualche minuto di elaborazione.

Potete provarlo in prima persona direttamente sul sito web di Adobe Podcast, a patto di avere un account attivo, che potete sempre creare per l'occasione.

Molto probabilmente anche questo come altri tool utilizza le potenzialità dell'apprendimento in deep learning per rifinire il sonoro anziché immagini, anche se l'azienda non si è sbottonata più di tanto sul lato tecnico.

Come suggerisce il nome, il principale target sono gli speaker che sfruttano il formato podcast per distribuire i propri contenuti, mercato che negli ultimi tempi è meritatamente esploso raggiungendo definitivamente la sua consacrazione con il coinvolgimento di giganti come Spotify. Non stupisce affatto, a questo proposito, l'intenzione di Big G di tuffarsi nel mondo dei podcast Made By Google.