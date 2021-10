Streamer di Twitch aggredito dal patrigno ubriaco durante la diretta: il video è virale

E' diventata virale la clip con protagonista lo streamer di Twitch Silky White, che è stato aggredito dal patrigno ubriaco mentre era in diretta. Il filmato è stato immediatamente rimosso dalla piattaforma, ma uno spettatore è riuscito a conservarlo per farlo diventare virale ad un anno di distanza dal misfatto.

Nel video si vede il patrigno accusare Silky White di non avere un lavoro, ed a nulla è servito il tentativo di quest'ultimo di spiegargli che fare lo streamer è un lavoro a tutti gli effetti. L'uomo, evidentemente ubriaco, ha ribattuto dicendo che in realtà si stava solo masturbando davanti ad un green screen.

Tra i due è andato avanti un battibecco che ha visto Silky White sempre molto composto, fin quando il patrigno si è scagliato contro il giovane, aggredendolo fisicamente. Il tutto mentre la diretta continuava.

Un amico di Silky White, nei commenti, ha poco dopo chiarito che "il figliastro ha pestato il suo patrigno che è stato arrestato".

Successivamente, Silky è stato sospeso per due settimane da Twitch per aver infranto i termini di servizio. Ora è nuovamente tornato attivo sul suo canale dove è solito trasmettere live di Call of Duty.

