Quanti streamer ci sono su Twitch? Il numero è particolarmente elevato

Dopo aver approfondito il SUBtember di Twitch, è giunto il momento di tornare a fare riferimento alla popolare piattaforma di proprietà di Amazon. Potrebbe infatti interessarvi sapere quanti sono gli streamer presenti su Twitch, anche per comprendere qual è il livello di concorrenza che un nuovo arrivato può trovare.

A tal proposito, i dati di Statista legati a luglio 2023 fanno riferimento alla presenza sulla piattaforma di ben 7,59 milioni di streamer attivi a livello globale. Il numero di persone che trasmettono dirette su Twitch è insomma particolarmente elevato, anche se vale la pena dare un'occhiata a quanto accaduto negli ultimi anni.

Infatti, i dati mostrano che a gennaio 2018 il numero di streamer attivi era di 2,97 milioni, mentre il picco è stato toccato a gennaio 2021 con 9,89 milioni di streamer attivi. Insomma, secondo i dati di Statista si è registrato un calo in termini di persone che effettuano dirette su Twitch nel corso degli ultimi anni.

Tuttavia, prendendo in considerazione il periodo che va da gennaio 2018 a luglio 2023, ovvero quello preso in esame dalla fonte, si nota che nell'arco di circa cinque anni la piattaforma è riuscita ad attirare un ampio numero di creatori di contenuti, arrivando essenzialmente a duplicare il numero di streamer attivi a livello globale. Insomma, per quanto ci sia stato un ridimensionamento post pandemia, Twitch sta riuscendo a mantenere elevato il numero di creatori di contenuti attivi.