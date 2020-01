Lo streaming domina la musica: nel 2019 1 trilione di ascolti. Crollano le vendite fisiche

Lo streaming musicale si è letteralmente preso il settore discografico. A conferma di ciò che potrebbe sembrare una frase fatta, arrivano i dati diffusi qualche giorno fa dal RIAA e confermati oggi da Nielsen, secondo cui nei soli Stati Uniti nel 2019 sarebbe stata raggiunta quota 1 trilione di brani ascoltati, pari all'82% del consumo complessivo.

Il rapporto di Nielsen è stato ripreso anche dal Wall Street Journal, e sostiene che nel 2019 lo streaming musicale ha riportato un incremento dell'utilizzo del 30% su base annua, il tutto grazie all'esplosione di piattaforme come Spotify, Apple Music e YouTube. Hanno contribuito anche i nuovi album di popstar come Taylor Swift, che è tra le più amate e seguite dal web, ma anche di nuovi fenomeni come Billie Eilish, a cui si sono aggiunte le "conferme" Drake ed Ariana Grande.

Il mercato musicale quindi è sempre più dominato dallo streaming, nonostante i guadagni esigui che sono riconosciuti dalle piattaforme agli artisti, e che hanno provocato non pochi malumori.

Questa esplosione dello streaming ha comportato un crollo delle vendite di album fisici, che ha rappresentato il 9% dell'intero mercato, rispetto al 19% dell'anno precedente. Nielsen non ha diffuso informazioni sui supporti scelti, ma secondo il WSJ il CD sarebbe ormai considerato obsoleto, e non è chiaro se la crescita di vinili e musicassette sia continuata anche nell'anno da poco concluso, dopo il boom del 2018.