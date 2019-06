Lo streaming gratuito di film e serie tv di IMDb TV arriva in Europa entro fine anno

Amazon ha annunciato che entro fine anno sarà disponibile anche in Europa il servizio di streaming gratuito IMDb TV, precedentemente conosciuto come IMDb Freedive, che si arricchirà con una nuova gamma di contenuti grazie agli accordi firmati con studios come Warner, Sony ed MGM.

Tra i titoli a cui avranno accesso gli utenti figurano Captain Fantastic ed il pluripremiato La La Land.

“Con IMDb TV, gli spettatori riscoprono la TV come dovrebbe essere - un’offerta gratuita di contenuti TV e film disponibili in ogni momento”, ha dichiarato Mark Eamer, Vice President di IMDb TV. “Diamo la possibilità di avere un’esperienza di qualità con un’interfaccia che la rende facilmente fruibile. Con una quantità di titoli come mai prima in arrivo su IMDb TV e il lancio europeo siamo molto felici di mostrare ai nostri clienti ciò che IMDb ha da offrire, e tutto questo gratuitamente”.

Oltre alle pellicole sarà presente anche una vasta gamma di programmi televisivi e serie tv, tra cui Fringe, Kitchen Nightmares con Gordon Ramsey, Duck Dynasty e The Bachelor. Ampio spazio anche ai film animati come Drive, Something's Gotta Give, Donnie Darko, Monster, Jerry Maguire e Dances With Wolves. Una nuova ondata di contenuti sarà disponibile a partire dal 1 Luglio, tra cui Sense and Sensibility, Draft Day ed A Knight's Tale.

E' probabile che, come avviene negli Stati Uniti, anche in Europa IMDb TV arrivi su Fire TV Stick, il dongle della compagnia di Seattle.

Lo streaming gratuito sarà sorretto dalla visualizzazione di annunci pubblicitari.

Al momento non è disponibile alcuna indicazione sull'arrivo in Italia della piattaforma.