Streaming illegale, stangata in Francia: in tre condannati a pagare 7 milioni di Euro

Incredibile notizia dalla Francia nella lotta alla pirateria ed IPTV. Il Tribunale di Rennes ha infatti condannato tre uomini a risarcire Canal Plus, beIn Sports ed RMC per un totale di 7 milioni di Euro per aver creato ed alimentato piattaforme in cui trasmettevano illegalmente in streaming gli eventi sportivi.

La notizia, che sta già facendo il giro dell'Europa, è stata riportata da Le Monde, che sottolinea come alle tre persone condannate al maxi risarcimenti se ne aggiungono altre due, per cui sono state decise sanzioni minori. I cinque erano già stati giudicati colpevoli ed obbligati a pagare sanzioni penali da 5.000 Euro che prevedevano 6 mesi di prigione.

La questione però era finita anche in Tribunale: in un'udienza civile di gennaio infatti le stazioni televisive avevano chiesto un risarcimento di più di 91 milioni di Euro. I giudici però non hanno accolto la richiesta ed hanno alla fine stabilito un risarcimento da poco più di 7 milioni di Euro.

Tra i condannati figura anche un esperto di computer ed un invalido. L'organizzazione ha creato una così detta "galassia di siti" attivi tra il 2014 al 2018, dove sono stati trasmessi i principali eventi sportivi che solitamente sono riservati agli abbonati. Complessivamente, i cinque avrebbero guadagnato intorno ai 230mila Euro tramite gli annunci pubblicitari presenti sulle pagine.



