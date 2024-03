Lo streaming musicale ha sconfitto la pirateria per la musica: lo dicono i numeri

Mentre continua la controffensiva delle Forze dell’Ordine contro l’IPTV e pezzotto, c’è un comparto che sembra essersi messo alle spalle la pirateria. Si tratta del mercato musicale, come si può evincere dalla fotografia scattata dal Global music Report di IFPI.

Complessivamente, sono 500 milioni gli account attivi per i servizi di streaming musicale, che hanno contribuito ad un incremento del 10,2% per i ricavi dell’industria musicale ed un fatturato pari a 28,6 miliardi di Dollari. Dati inimmaginabili fino a qualche anno fa, quando la maggior parte delle persone si affidavano a piattaforme illegali per il download di album e singole tracce

Ha contribuito a questa crescita l’esplosione dei servizi di streaming come Spotify ed Apple Music, che dietro il pagamento di un abbonamento mensile consentono di accedere a milioni di brani. Proprio i ricavi dello streaming pay sono cresciuti dell’11,2% nel 2023, ed hanno rappresentato il 48,9% dei ricavi complessivi dell’industria, mentre lo streaming in generale (comprensivo anche dei livelli come Spotify Free che non prevedono alcun abbonamento) ha rappresentato il 67,3% del fatturato.

Crollano al 3,2% i download delle canzoni, che rappresentano anche l’unico formato che ha riportato un calo, dalmomento che continua la crescita del fisico. Ma qual è la situazione in Italia? Il Bel Paese ha registrato un fatturato musicale di 440 milioni di Euro, in crescita del 18,8% rispetto al 2023. Il rapporto completo è disponibile attraverso questo indirizzo.

