Streaming musicale, l'UE chiede più soldi agli artisti: la risoluzione del Parlamento

Il Parlamento Europeo ha annunciato che nella seduta di mercoledì scorso ha adottato una serie di proposte per tutelare il mercato musicale europeo, in particolare il comparto legato allo streaming.

Secondo la Plenaria, infatti, le entrate provenienti dal mercato dello streaming musicale dell’UE non sarebbero distribuite in modo equo e per tale ragione la risoluzione chiede una revisione dei canoni di royalty pre digitale attualmente applicati. In particolare, gli eurodeputati hanno criticato i regimi di “payola” che costringono gli autori ad accettare entrate inferiori o inesistenti in cambio di una maggiore visibilità.

La risoluzione, che non è vincolante, mira a spingere la Commissione Europea ad approvare un nuovo quadro giuridico per regolamentare il settore, vuole garantire anche una maggiore visibilità alle opere musicali, tenendo in considerazione l’enorme volume di contenuti. A tal proposito, i deputati hanno proposto di “riflettere sulla possibilità di imporre misure concrete come quote per le opere europee”, in maniera analoga a quanto avviene per le piattaforme di streaming visivo.

Infine, come si legge nel comunicato stampa del Parlamento Europeo, viene chiesta anche una maggiore trasparenza per gli algoritmi di raccomandazione ed un maggiore sostegno alla diversità musicale.

La relatrice della risoluzione, Ibán García Del Blanco, afferma che “il Parlamento dà voce alle preoccupazioni dei creatori europei, che sono al centro del mercato dello streaming musicale. La diversità culturale, e la garanzia che gli autori siano accreditati e retribuiti equamente, è sempre stata la nostra priorità; per questo chiediamo norme che garantiscano che gli algoritmi e gli strumenti di raccomandazione utilizzati dai servizi di streaming musicale siano trasparenti e nell'uso degli strumenti di IA, ponendo al centro gli autori europei”.