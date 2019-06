Streaming musicali gonfiati: firmato un codice di condotta

I produttori musicali riuniti sotto l'associazione IFPI (Universal, Sony, Warner ed etichette indie) e le principali piattaforme di streaming musicali hanno firmato un memorandum contro la manipolazione dei dati di streaming.

I firmatari si sono detti disposti a collaborare per controllare la manipolazione dello streaming, e "si impegneranno a implementare una serie di misure e controlli equilibrati e commercialmente ragionevoli che consentono la prevenzione o la riduzione della manipolazione dello streaming".

Il codice di condotta, che non è in alcun modo vincolante e non avrà alcun effetto sugli accordi privati stretti in passato tra le piattaforme di streaming come Spotify ed i titolari dei diritti, mira ad arginare un fenomeno di cui purtroppo si è spesso parlato negli ultimi tempi e che potrebbe provocare danni agli artisti fino a 300 milioni di Dollari l'anno.

Nella nota le parti sostengono che "la manipolazione dello streaming può compromettere l'accuratezza delle classifiche ed anche i pagamenti delle royalties di chi crea musica. Questi ultimi, che siano artisti, autori, etichette, editori e oltre, devono essere remunerati in modo equo".

Il presidente della FIMI, Enzo Mazza, ha spiegato che l'associazione confindustriale dei discografici già nel 2015 si era attivata per "arginare il fenomeno con denunce penali. Siamo quindi soddisfatti del lancio di questo codice con così tante adesioni. Ora si tratta di metterlo in pratica e contrastare, soprattutto dal lato piattaforme, ogni iniziativa abusiva".