Ecco quanti streaming servono per fare disco d'oro in Italia

Il disco d'oro, riconoscimento rilasciato dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) che certifica le vendite musicali, è uno dei premi più ambiti dagli artisti. Tuttavia, se una volta era semplice capire quando qualcuno si meritava questo riconoscimento, con l'avvento dello streaming tutto si è fatto più complesso.

Il sito ufficiale della FIMI è molto chiaro in merito al numero di copie fisiche/digitali che bisogna vendere per ottenere il disco d'oro: almeno 25.000. Tuttavia, non si fa riferimento esplicito agli streaming e chiaramente non bastano 25.000 ascolti per ottenere un disco d'oro. Qui nasce quindi il dubbio di molti: quanti streaming servono per fare singolo d'oro/disco d'oro in Italia? La risposta non è semplice, ma cerchiamo di analizzare la situazione.

Nella nota metodologica 2018, utilizzata ancora oggi 10 dicembre 2019 dalla FIMI, si legge: "La metodologia utilizzata per l'inserimento degli audio streaming nelle classifiche Singoli prevede quanto segue: 1 download digitale = 130 ascolti in streaming premium. Ai fini delle classifiche sono inclusi gli streaming premium (effettuati da abbonati paganti). Sono esclusi gli streaming ad-supported (effettuati da utenti non paganti), le tracce streaming con durata inferiore a 30 secondi, gli streaming via radio e gli ascolti su piattaforme di video streaming".

Questo significa che essenzialmente un artista dovrebbe collezionare 3.250.000 streaming fatti con account premium per ottenere la certificazione per il singolo d'oro. Insomma, capite bene che in Italia non è poi così semplice arrivare a queste cifre solamente con profili paganti.

Per quanto riguarda gli album, il metodo utilizzato è più complesso: "La metodologia utilizzata per l’inserimento degli audio streaming premium nelle classifiche Album è la 'Nordic Sea Model' che prevede quanto segue:

Somma dei singoli: Si sommano tutti gli ascolti delle tracce contenute nell'album e si escludono gli ascolti del primo brano più ascoltato che eccedono il 70% del totale streams dell'album stesso.

Il cap del 70% consente di assegnare maggior rilevanza all'ascolto dell'album rispetto all'ascolto di un singolo brano.

Conversion rate: Il numero totale degli ascolti (con cap del 70% sul brano più ascoltato) viene diviso per 1.300.

Il conversion rate – utilizzato per rendere omogenei gli ascolti in streaming premium, il download e l'acquisto del supporto fisico – si ottiene moltiplicando il conversion rate dei singoli (1 download digitale = 130 ascolti in streaming) per l'Equivalent Album Track (10 brani).

Nel caso di presenza della stessa traccia su due o più album, gli streaming saranno assegnati all'album con la data di uscita più recente.

Ai fini delle classifiche sono inclusi gli audio streaming premium (effettuati da abbonati paganti). Sono esclusi gli audio streaming ad-supported (effettuati da utenti non paganti), le tracce streaming con durata inferiore a 30 secondi, gli streaming via radio e gli ascolti su piattaforme di video streaming.

Possono essere considerati ALBUM solo i supporti che hanno 6 o più tracce. Gli album con meno di 6 tracce potranno pertanto essere 'gruppati' nei SINGOLI.

Le sei tracce non possono essere remix o altre versioni (acustiche, radio edit) di uno o più brani.

Su segnalazione delle case discografiche che ne daranno nota a GfK, saranno considerati anche gli album con meno di 6 tracce, ma con una durata superiore ai 25 minuti. Le tracce non possono essere remix o altre versioni (acustiche, radio edit) di uno o più brani".

Vi ricordiamo che le informazioni riportate in questo articolo sono da prendere come puramente indicative, visto che la FIMI potrebbe cambiare da un momento all'altro il metodo di conteggio. Inoltre, vengono probabilmente effettuati dei controlli sulle singole opere, quindi non è detto che una canzone/album che ha raggiunto i succitati numeri riesca a ottenere il disco d'oro.