Lo stress fa davvero venire i capelli grigi o è solo una leggenda?

Quando siamo stressati il corpo ne risente in molti modi diversi. La qualità del sonno diminuisce, i nostri occhi vengono contornati da borse scure e, secondo molte persone, i capelli diventano grigi prima di quando avrebbero dovuto farlo. Ma davvero lo stress ha il potere di sbiancare la nostra chioma?

Il colore di barba e capelli è dato dalla presenza della melanina, un pigmento prodotto da specifiche cellule dei follicoli peliferi. Con l’avanzare dell’età, queste celle si estinguono senza più rigenerarsi, causando quindi un aumento graduale dei capelli bianchi e grigi.

Altri fattori oltre all’età possono influenzare la produzione di melanina. Il ruolo dello stress non è mai stato studiato dagli scienziati fino al 2021, quando uno studio condotto su 14 volontari ha fatto luce sulla questione.

Utilizzando una tecnica di scansione ad alta risoluzione, i capelli dei volontari sono stati analizzati alla ricerca di segni di perdita di pigmento. I dati sono stati poi correlati ai livelli di stress autodichiarati dai volontari stessi, rivelando una forte correlazione con la presenza di capelli bianchi.

Potreste pensare che sia un risultato ovvio ma questo è il primo studio sull'argomento condotto su esseri umani. Inoltre, la nuova ricerca ha rivelato qualcosa di decisamente inaspettato: sembra infatti che lo sbiancamento dei capelli dovuto allo stress non sia un processo irreversibile.

"C'è stato un individuo che è andato in vacanza e cinque capelli sulla sua testa sono tornati scuri tutti insieme", ha detto uno degli autori dello studio. "Studiare le cause di questo processo potrebbe aiutare gli scienziati a capire come invertire il processo di ingrigimento dei capelli".