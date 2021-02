Se lo stress dura per troppo tempo aumenta il rischio di un attacco cardiaco

Lo stress può essere causato da molti fattori: lavoro, studio, relazioni tossiche o persino ricevere pochi “Mi piace” sui social network. Più dura, però, peggio è non solo per la nostra mente ma anche per il nostro cuore: secondo uno studio recente, infatti, se tale condizione è a lungo termine il rischio di avere un attacco cardiaco può aumentare.

A condurre tale analisi è stato un gruppo di ricercatori dell'Università di Linköping in Svezia guidato da Tomas Faresjö del Dipartimento di Salute, Medicina e Scienze della Cura, il quale ha poi pubblicato i risultati su Scientific Reports. Secondo quanto scritto in tale report, misurare lo stress a lungo termine e il legame con problemi cardiaci è particolarmente difficile in quanto mancherebbero metodi affidabili e punti di riferimento per effettuare studi che, a oggi, scarseggiano.

Come spiegato da Faresjö, però, i livelli di cortisolo nei capelli potrebbero essere un nuovo indicatore utile per scoprire la correlazione tra le due cose: grazie a un nuovo biomarcatore, i ricercatori hanno utilizzato campioni di capelli da 1 a 3 centimetri (ovvero circa 1-3 mesi di crescita) appartenenti a 174 persone già ricoverate per infarto miocardico e ad altri 3000 partecipanti di età simile che hanno partecipato allo studio SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study).

I risultati? I pazienti che hanno subito un attacco di cuore avevano livelli più alti e significativi di cortisolo durante il mese precedente l'evento e, aggiustando i valori per altri fattori come ipertensione, livello di lipidi nel sangue, ereditarietà, diabete o fumo, hanno infine scoperto che effettivamente il cortisolo è correlato a un fattore di rischio per attacchi cardiaci.

Nonostante ciò, come ha affermato la ricercatrice Susanna Strömberg, sono necessari altri studi per capire meglio questo e altri possibili legami: “Investigheremo ulteriormente i meccanismi che possono spiegare come i livelli di stress influenzano il rischio di infarto. Siamo particolarmente interessati a vari marker di infiammazione e calcificazioni nei vasi sanguigni. Vogliamo indagare se questi sono legati allo stress a lungo termine”.

Ma ci sono studi che mostrano anche come ridurre lo stress: a novembre, infatti, nel corso di un esperimento è stato scoperto che avere uno spazio verde privato con delle piante comporta un calo dello stress di circa il 6%.