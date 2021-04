Lo stress finanziario può causare dolore fisico sul lungo termine

Lo stress è una condizione che, se prolungata, può causare diversi danni a corpo e mente come, per esempio, la caduta dei capelli o può anche aumentare il rischio di un attacco cardiaco. Nel caso dello stress finanziario, come scoperto di recente, l’impatto può verificarsi anche sul lungo termine.

Una ricerca degli scienziati dell'Università della Georgia, pubblicata sul giornale Stress & Health, ha infatti dimostrato che lo stress finanziario percepito nella mezza età è spesso associato a un senso di controllo peggiorato e a un aumento susseguente del dolore fisico anche a distanze pari a 30 anni dopo al picco dello stress.

Ma come sono stati ottenuti questi dati? I ricercatori hanno svolto un’analisi approfondita a partire da una serie di dati raccolti nel contesto dell'Iowa Youth and Family Project, studio che fornisce ben 27 anni di informazioni riguardanti le famiglie rurali di otto contee nell’Iowa centro-settentrionale, a partire dalla crisi agricola della fine degli anni ’80. In tutto, si contano circa 500 famiglie dove marito e moglie ora hanno, nella maggior parte dei casi, 65 anni e un matrimonio duraturo.

I dati controllati nello specifico riguardavano malattie fisiche concomitanti, reddito familiare ed età, fattori che una volta incrociati permettono di scoprire un legame diretto tra le difficoltà finanziarie dei primi anni ’90 e dolore fisico anche tre decenni dopo, ergo negli ultimi due anni. Inoltre, in questo caso specifico è stato mostrato che può verificarsi un circolo vizioso per cui le spese mediche comportano ulteriore stress finanziario, che a sua volta causa altro malessere psicofisico sia sul breve termine che sul lungo termine.

Il primo autore dello studio in questione, Kandauda A.S. Wickrama, ha dichiarato: “Il dolore fisico è considerato una malattia a sé stante con tre componenti principali: biologica, psicologica e sociale. Negli anziani, si verifica in concomitanza con altri problemi di salute come il funzionamento fisico limitato, la solitudine e le malattie cardiovascolari".

La ricercatrice Catherine Walker O'Neal, collega di Wickrama in questo studio, ha poi aggiunto che le finanze sono una componente importante del lavoro svolto in quanto consiste in un fattore di stress che le famiglie devono affrontare continuamente, da cui l’impatto sulla salute relazionale, fisica e mentale dell’intero nucleo familiare. La tensione finanziaria in particolare avrebbe un ruolo importante nell’esaurimento di risorse e l’emergere di condizioni di salute come dolore fisico, solitudine, depressione e altro ancora.

A proposito di salute, un altro studio di questo mese ha scoperto che gli spuntini notturni possono rendere le persone meno energiche e meno cortesi a lavoro.