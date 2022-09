Siamo stressati? Il nostro amato cane può sentirlo

Gli animali domestici ci accompagnano nella quotidianità come solo loro sanno fare. Ogni giorno ci regalano amore, compagnia, ed attenzioni, soprattutto quando abbiamo più bisogno di loro. Ora, uno studio della Queen's University di Belfast, ha rivelato come i nostri amati cani abbiano anche la capacità di fiutare e capire quando siamo stressati.

Secondo quanto riportato sulle pagine della rivista PLOS ONE, infatti, i processi fisiologici associati alla risposta verso uno stress psicologico acuto producono cambiamenti nel respiro e nel sudore umani, tali che i cani possono rilevare con una precisione addirittura del 93,75%.

D'altronde, gli odori emessi dal corpo costituiscono da sempre segnali chimici, che le tempo si sono evoluti anche per la comunicazione, principalmente all'interno delle specie. Per questo motivo, i ricercatori si sono chiesti se i cani, dato il loro notevole senso dell'olfatto, potessero percepire segnali chimici per rispondere anche agli stati psicologici dei loro proprietari.

È infatti ormai nota la stretta storia di familiarità tra i cani e gli esseri umani, oltre al loro sempre più diffuso impiego per supportare condizioni psicologiche umane come ansia, attacchi di panico e disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

Nel nuovo studio, quindi, i ricercatori hanno raccolto campioni di sudore e respiro da soggetti non fumatori che non avevano ingerito cibi o bevande di recente. I campioni sono stati raccolti sia prima che dopo un'attività frenetica, insieme a livelli di stress auto-riferiti e misure fisiologiche oggettive, come alta frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

In seguito, 36 dei partecipanti, che hanno riportato un aumento dello stress a causa dell'attività, sperimentando anche un aumento di pressione e tachicardia durante l'attività, sono stati fatti vedere (ed annusare) ad alcuni cani entro tre ore dal rilevamento.

I risultati sono stati incredibili. Complessivamente, i cani sono stati in grado di rilevare lo stress in 675 prove di campioni su 720, ovvero il 93,75% delle volte, molto più di quanto ci si sarebbe aspettato.

"Questo studio dimostra che i cani possono riconoscere il respiro ed il sudore, prelevati dagli esseri umani, prima e dopo un'attività che induce stress. Questa scoperta indica quindi che una risposta allo stress psicologico acuto, negativo, altera il profilo dell'odore delle nostre secrezioni, che i cani sono in grado di rilevare molto facilmente attraverso il nostro odore", hanno affermato gli autori.

Rimanendo in tema, sapete che i cani sono i compagni più antichi degli umani? Inoltre, sapete perché i cani piegano la testa quando parliamo?