Stretta sull'Evasione Fiscale: il fisco entra anche nel Cloud

La nuova Circolare 1/2018 diffusa dal Comando Generale della Guardia di Finanza include le nuove linee guida che le Fiamme Gialle potranno seguire per contrastare l'Evasione Fiscale, e che entreranno in vigore già dal 1 Gennaio 2018.

Al fine di contrastare le evasioni e le frodi, la GdF potrà anche ottenere l'accesso alle informazioni presenti sugli smartphone e tablet.

Nella circolare si legge che “è opportuno, in primis richiedere la collaborazione del verificato per l’acquisizione dei documenti memorizzati nel cloud e, in caso di diniego, procedere come segue: 1) estrazione basata sulle credenziali di accesso, 2) accesso ai dati su cloud di utenti privati utilizzando i nomi utente e le password del soggetto sottoposto a verifica, recuperati dai file personali, dalle rubriche di contatti o con altri mezzi di rilevamento”.

Ciò vuol dire che, nel momento in cui le Fiamme Gialle si troveranno davanti a movimenti "sospetti", chiederanno il consenso di ottenere l'accesso alle informazioni personali degli utenti, che nel caso in cui dovessero rifiutarsi, potranno avvalersi di tecnici specializzati.

“A tale riguardo si ritiene opportuno rimarcare che allorquando si procede all’estrazione dei dati dal cloud con i poteri di polizia tributaria occorrono particolari cautele procedurali nel caso in cui il magazzino virtuale dei dati non abbia matrice aziendale ma di natura strettamente privata (…) i dati verranno recuperati ovunque siano presenti, in considerazione dell’elevato tasso di dematerializzazione delle operazioni economiche e della difficoltà di applicare i tradizionali criteri di collegamento, fisici e territoriali per stabilire il luogo di tassazione degli utili delle imprese che vi ricorrono” continua la circolare.

La Circolare sottolinea che, nel caso in cui le operazioni dovessero dare esito negativo, le Fiamme Gialle potranno restituire i supporti informatici utilizzati nel corso delle indagini. In caso di presenza di dati sensibili riferiti ad altri soggetti, deve essere applicata la cancellazione sicura.