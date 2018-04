Stretta sulle azioni degli under 15 su Facebook. Servirà il permesso dei genitori

Stretta sull'utilizzo di Facebook da parte degli under 15. Il social network di Mark Zuckerberg, evidentemente ancora turbato dal caso Datagate, ha deciso di venire incontro alle richieste di alcuni stati, proteggendo la privacy dei più piccoli.

Per coloro che hanno un'età tra i 13 ed i 15 anni, infatti, sarà disponibile una versione di Facebook meno personalizzabile e pubblicità scelte e meno rilevanti. Sono queste le misure della compagnia di Palo Alto per adeguarsi al nuovo regolamento sulla privacy dell'Unione Europea, il GDPR, che entrerà in vigore il prossimo 25 Maggio.

In alcuni paesi del Vecchio Continente i ragazzi dovranno ricorrere al permesso dei genitori per determinate azioni, come annunciato dalla stessa compagnia in un lungo post pubblicato sul blog ufficiale ed in cui ha specificato che le "nuove protezioni" saranno attive per tutti, indipendentemente da dove si vive. I teenager avranno diritto a protezioni su pubblicità, riconoscimento facciale (che sarà disabilitato) e sulla condivisione di informazioni (come il compleanno ed il paese di nascita).

Facebook ha anche annunciato che "nel corso dell'anno, presenteremo un nuovo centro globale di risorse online dedicato ai teenager e faremo più educazione per rispondere alle loro domande sul tema della privacy".

La compagnia ha definito il GDPR "un'opportunità per investire ancora di più nella privacy". Gli utenti, potranno scegliere se permettere al social network di utilizzare i dati raccolti per scopi pubblicitari e potranno anche cancellare dal profilo le informazioni come quelle sull'orientamento politico e religioso.

Facebook chiederà anche alle persone di accettare la normativa sui dati e le condizioni d'uso aggiornati, fornendo loro maggiori dettagli sul funzionamento dei servizi. Se in passato una persona ha scelto di condividere con i partner pubblicitari anche le informazioni sugli orientamenti politici e religiosi, ora potrà scegliere di interrompere questo tipo di condivisione.