Striscia la Notizia contro le truffe Bitcoin che sfruttano il nome di Bill Gates (video)

"Bill Gates ha lasciato Microsoft per investire in Bitcoin". "Elon Musk ha investito i soldi fatti in Tesla in Bitcoin". "Di Maio ha investito in Bitcoin". Tutte frasi che nelle ultime settimane circolano in rete. Ebbene, Striscia la Notizia ha deciso di sfruttare la sua risonanza mediatica per schierarsi contro queste truffe.

In particolare, in un servizio andato in onda qualche giorno fa, Marco Camisani Calzolari, denominato dal programma di Antonio Ricci come il "digital predicatore", ha deciso di spiegare una volta per tutte di stare alla larga da questi "annunci" altisonanti.

"Allora, non sappiamo se Di Maio e altri personaggi abbiano comprato o no Bitcoin e come investono i loro soldi non è affar nostro. Il problema è che ci sono malintenzionati che stanno sfruttando i loro nomi per truffare le persone", esordisce l'inviato di Striscia la Notizia. "Anche se ovviamente è illegale utilizzare il nome di un personaggio famoso a sua insaputa per promuovere prodotti, ci sono casi come questo, in cui lo fanno sfacciatamente e senza paura".

"I lestofanti utilizzano il nome del Bitcoin dentro il nome del falso prodotto. [...] In realtà, dietro a queste aziende non c'è nessuno, ma solo un bel conto in Bitcoin, in cui come sappiamo il beneficiario è difficilissimo da rintracciare. Poi la Farloc Bitcoin International (nome di fantasia, ndr) crea un post su Facebook in cui sostengono che un personaggio importante e famoso, ovviamente che ispiri fiducia, ha deciso di investire tutti i propri soldi proprio nella nostra Farloc".

Insomma, Striscia la Notizia ha deciso di schierarsi contro queste truffe. Per vedere il servizio completo, vi rimandiamo al sito ufficiale di Striscia la Notizia.