Striscia la Notizia ed il deep fake di Renzi su Canale 5. E' il primo caso in Italia

Del fenomeno dei deep fake abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. Iconico è il video di Zuckerberg pubblicato su Instagram in cui il CEO di Facebook teneva un discorso a dir poco inquietante. La stessa tecnologia è stata usata da Striscia la Notizia per creare un video di Matteo Renzi mandato in onda su Canale 5, a cui molti hanno creduto.

Nel filmato, disponibile a questo indirizzo, si vede una versione generata dall'IA dell'ex segretario del Partito Democratico che spara a zero sul Premier Giuseppe Conte e Zingaretti.

I più esperti hanno immediatamente riconosciuto il deep fake ed hanno frenato inutili allarmismi sui social, dove coloro che non hanno seguito gli sviluppi hanno mostrato il loro disappunto per le parole pronunciate dall'ex sindaco di Firenze.

Come osservato da vari esperti, però, due sere fa Striscia la Notizia ha portato per la prima volta sugli schermi italiani una tecnologia che in precedenza era stata utilizzata principalmente in Cina. Tuttavia, nonostante ciò la versione era piuttosto credibile, e lo stesso Renzi sul proprio account Instagram ha osservato che "l'imitazione è perfetta, ma è un'imitazione. Un abbraccio a chi ci è cascato ed i miei complimenti a Striscia".

Di diverso avviso Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, il quale pur affermando che "Ricci e la sua trasmissione sono come sempre all'avanguardia e ci hanno fatto conoscere per primi in Italia il fenomeno della deepfake news", ha osservato che "sarebbe opportuno, anzi doveroso, che le autorità competenti mettano dei paletti per capire cosa si può fare e dove non si può andare oltre".