Stromae ha realizzato una canzone con l'Intelligenza Artificiale

, il popolare artista belga che solo un anno fa aveva annunciato il suo ritiro dalle scene a tempo indeterminato, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per comporre la sua nuova canzone.

Si tratta ovviamente di un esperimento, dal momento che l'artista europeo ha collaborato con il compositore francese Benoit Carrè, altresì noto come Skygge, e la vocalist Kiesza sulla stesura del brano "Hello Shadow", che trovate in apertura ed è stato realizzato con l'intelligenza artificiale.

Non si tratta certo di una novità assoluta: solo qualche settimana fa, su queste pagine riportavamo la notizia dei ricercatori americani che avevano creato un intero album black metal utilizzando degli algoritmi di deep learning.

In passato anche Google e Brian Eno avevano tentato di usare l'IA per comporre e scrivere le canzoni, e l'anno scorso Sony aveva utilizzato il software Flow Machine per comporre una canzone in stile "Daddy's Car" dei Beatles.

Stromae ha collaborato sul progetto e non ha fatto altro che apportare delle modifiche e rendere "più umano" il brano.

Negli ultimi tempi si è parlato sempre più del possibile impatto che potrebbe avere l'intelligenza artificiale nel campo della musica: è davvero questo il futuro dell'industria oppure i cantautori "vecchio stampo" resteranno i preferiti degli utenti? Fatecelo sapere attraverso i commenti.