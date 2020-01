Strumenti per modificare le cellule costano tantissimo. Questo, invece, solo 23 centesimi

In microbiologia, un elettroporatore è uno strumento che consente agli scienziati di applicare elettricità a una cellula per violare temporaneamente la sua parete cellulare in modo da poter introdurre sostanze chimiche o DNA. Questi strumenti sono estremamente utili in laboratorio, ma sono anche molto costosi: da 3.000 a 10.000 dollari.

I ricercatori della Georgia Tech, come ci racconta la rivista PLOS Biology, hanno appena rivelato di aver trovato un modo per creare uno strumento simile ad un prezzo super conveniente. Soprannominata "ElectroPen", i ricercatori sono stati in grado di creare una versione dell'elettroporatore in grado di generare brevi scoppi di oltre 2.000 volt di elettricità, utilizzando un cristallo di un comune accendino, filo placcato rame, isolante termorestringente e nastro di alluminio. Hanno poi unito il tutto in una custodia ottenuta con una stampante 3D.

Questa versione a basso costo di un elettroporatore non è pensata per essere utilizzata - ovviamente - per ricerche sofisticate e complesse. Tuttavia, uno strumento così economico può essere utilizzato per formare gli studenti universitari e per quelle persone che lavorano in "luoghi remoti senza accesso a elettricità per eseguire esperimenti o processi che coinvolgono l'elettroporazione", affermano i creatori dell'ElectroPen.

I ricercatori hanno utilizzato la loro invenzione su campioni di Escherichia coli: hanno violato le sue pareti cellulari e sono stati in grado di introdurre una sostanza chimica che rendono le cellule fluorescenti sotto luci speciali. Per realizzare tutto bastano 23 centesimi, secondo Saad Bhamla, della School of Chemical and Biomolecular Engineering della Georgia Tech e uno degli autori dello studio. Lo strumento, sempre secondo Bhamla, potrebbe anche essere utilizzato per l'ingegneria genetica con CRISPR, ma per far ciò, si devono condurre molti più test.