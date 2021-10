Ecco gli strumenti con cui pescavano gli esseri umani in Medio Oriente 12.000 anni fa

La pesca è stata una risorsa molto importante per gli esseri umani, ma è stato difficile per gli esperti studiare la tecnologia utilizzata per catturare queste creature, in parte perché i primi attrezzi erano realizzati in legno o fibre, quindi molto facili da "degradarsi". Un nuovo studio, tuttavia, riesce ad osservare fino a 12.000 anni fa.

Gli esperti, infatti, hanno recuperato dal sito archeologico del fiume Giordano Dureijat, nel nord di Israele, antichi attrezzi da pesca in pietra. Il team ha analizzato la forma e i residui di 19 ami da pesca in osso, oltre a sei ciottoli scanalati che sembrano essere stati usati come "pesi" per far inabissare l'amo.

Le linee scanalate e i residui di fibra sulle pieghe di alcuni ami indicano che venivano utilizzate perfino esche artificiali. L'uso di numerose esche e un'ampia varietà di forme di uncino suggerisce che gli umani del periodo, oltre a nutrirsi e cacciare un ampio spettro di pesci, avevano anche una profonda conoscenza del comportamento e dell'ecologia di queste creature (a proposito, sapete perché centinaia di pesci vengono buttati in acqua da un aereo?).

"La pesca moderna non ha inventato nulla di nuovo dai tempi del Natufiano [una cultura esistita tra 12.500 e 10.200 anni fa]. Uno sguardo agli attrezzi da pesca rivela che tutte le tecniche e le conoscenze di pesca di oggi esistevano già circa 13.000 anni fa", affermano gli autori dello studio nel loro articolo pubblicato sulla rivista Plos.

Perfino 100.000 anni fa i Neanderthal si nutrivano di pesce e frutti di mare, quindi questa scoperta - per certi punti di vista - non è sicuramente una sorpresa.