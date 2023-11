Questo strumento astronomico ha superato il 'limite quantico', ecco in che modo

Un team di scienziati del Caltech ha recentemente spinto i confini della fisica oltre il limite quantistico, un traguardo che sembrava appartenere più alla fantascienza che alla realtà. Stiamo parlando del Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, meglio conosciuto come LIGO.

Quest'ultimo è un progetto statunitense di grande importanza, distribuito tra due strutture in Washington e Louisiana, con l'ambizioso obiettivo di rilevare le onde gravitazionali, quelle increspature nello spaziotempo previste dalla Teoria della Relatività Generale di Einstein. Queste onde, per lo più generate dalle fusioni di buchi neri e stelle di neutroni, sono sfuggenti e richiedono strumenti di una sensibilità estrema.

La tecnica innovativa adottata, denominata "quantum squeezing" dipendente dalla frequenza, ha permesso di manipolare le incertezze quantistiche della luce, migliorando la precisione del LIGO e aumentando del 60% la capacità di scoprire nuove fusioni cosmiche. Questo avanzamento non solo apre nuove porte all'astronomia ma promette di avere un impatto significativo anche in campi come il quantum computing e la microelettronica.

Per farvi capire meglio, LIGO utilizza laser potenti e specchi giganti per le sue misurazioni, operando a livelli di sensibilità tali che l'apparato è influenzato dal regno quantistico. Il processo di "squeezing" è paragonabile alla creazione di un animale di palloncini: manipolando una parte del palloncino si distorce anche l'altra parte. Nel mondo quantistico, questo è il risultato del principio di indeterminazione, che stabilisce che non si possono conoscere contemporaneamente la fase (posizione) e l'ampiezza (potenza) della luce.

Nel 2019, dopo anni di perfezionamenti, gli scienziati hanno iniziato a utilizzare lo squeezing quantistico per cercare di manipolare questa incertezza a proprio vantaggio. Tuttavia, ogni volta che riducevano l'incertezza nella fase, aumentava l'incertezza nell'ampiezza, portando a problemi di rilevamento. Grazie all'ultimo perfezionamento, adesso è possibile comprimere la luce in base alla frequenza che passa attraverso il rilevatore.

L'ampiezza viene compressa per rilevare al meglio le frequenze più basse, e la fase viene compressa per rilevare al meglio quelle più alte, superando efficacemente il limite quantistico e creando quello che gli scienziati chiamano uno scenario "win-win".