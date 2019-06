Uno strumento chiamato Gemini Planet Imager ha analizzato oltre 300 stelle

Uno strumento collegato ad un telescopio presente sulle Ande, chiamato Gemini Planet Imager, negli ultimi quattro anni ha osservato circa 500 stelle alla ricerca di nuovi esopianeti.

I risultati iniziali pubblicati sulle osservazioni di 300 stelle hanno portato alla luce sei nuovi pianeti e tre nane brune (un particolare oggetto celeste troppo grande per essere una pianeta ma troppo piccolo per essere una stella).

Queste scoperte hanno rivelato nuovi dettagli sulla possibile formazione di pianeti come Giove e la Terra. "Negli ultimi vent'anni, gli astronomi hanno scoperto tutti questi sistemi solari che sono molto diversi dai nostri" ha dichiarato Bruce Macintosh, professore di fisica a Stanford.

"La domanda che vogliamo capire in definitiva è: ci sono pianeti simili alla Terra là fuori? E un modo per rispondere è capire come si formano gli altri sistemi solari" ha poi continuato Macintosh. A differenza degli altri metodi, il Gemini Planet Imager cattura immagini dirette dei flebili bagliori dei pianeti.

"I pianeti giganti del nostro sistema solare vivono tra le cinque e le 30 volte la distanza orbitale della Terra, e per la prima volta stiamo sondando una regione simile attorno ad altre stelle" ha detto Eric Nielsen, autore principale dell'articolo.

Il Gemini Planet Imager è specializzato nel cercare gli esopianeti che sono grandi, giovani e lontani dalla stella che orbitano, lo strumento aiuta infatti a capire se altri sistemi solari hanno pianeti come Giove.

Nella prima parte della ricerca gli scienziati avevano rilevato un numero inferiore di pianeti simili a Giove di quanto immaginavano, tuttavia questo è bastato per capire, in modo definitivo, che i pianeti giganti sono più comuni attorno a stelle di massa elevata, almeno 1.5 volte più massicce del Sole.

"Il nostro sistema solare non assomiglia agli altri sistemi" ha detto Macintosh. I ricercatori non hanno trovato, in oltre 300 stelle, un accenno di un pianeta simile a Giove, e questo fatto lascia aperta la possibilità che il gigante gassoso del nostro sistema solare sia speciale.

Il team del Gemini Planet Imager sta ora lavorando per rendere lo strumento più sensibile agli esopianeti più piccoli che orbitano più vicino alle loro stelle. Il prossimo strumento a vedere direttamente un mondo simile alla Terra sarà, in parte, un discendete del Gemini Planet, ha affermato Macintosh.

"In questo momento, vediamo questi pianeti come blob rossi e sfocati, un giorno vedremo un blob blu sfocato e quel piccolo, sfocato, blob blu sarà una Terra". Di recente sono stati scoperti diciotto esopianeti, tra cui uno simile alla Terra. Abbiamo osservato più di 4.000 di questi pianeti, alcuni davvero incredibili.